Хави: Барселона сыграла отлично, несмотря на итоговый счет

Наставник Барселоны подвел итоги ничейной игре против Бенфики.

Каталонская Барселона в пятом туре Лиги чемпионов УЕФА на своем поле пыталась взять реванш за разгромное поражение в гостевом матче против лиссабонской Бенфики (0:4), однако так и не распечатала, наравне с оппонентами, ворота за отведенное игровое время (0:0).

Барселона — Бенфика 0:0 Обзор матча

По завершении поединка, главный тренер "блаугранас" Хави прокомментировал выступление своей команды в отчетном поединке, по итогам которого киевское Динамо лишилось шансов на выход в весеннюю часть еврокубков.

"Это была отличная игра в исполнении обеих команд, но если бы нам удалось забить свой гол, то она бы стала для Барселоны превосходной. Шансы были, хотя и соперники провели прекрасный матч с точки зрения обороны.

Я считаю, что команда правильно трактовала идеи нашего тренерского штаба и сыграла в очень хороший футбол. Мы попросту не сумели забить. В двух матчах, которыми я руководил командой, мы забили только один гол. И тот — с пенальти. Нужно действовать эффективнее в атакующей линии.

Как никак, мы — Барса, поэтому должны побеждать всегда и везде. У нас осталась только одна игра — матч в Мюнхене, поэтому мы должны сделать все ради победы над Баварией.

Остался доволен отношением футболистов к делу, и все равно думаю, что мы сыграли отлично, несмотря на итоговый счет", — подытожил испанский наставник.

В заключительном туре Лиги чемпионов УЕФА каталонская Барселона сыграет гостевой матч против мюнхенской Баварии, которая еще не теряла очков в текущем розыгрыше.