Нескучные нули — в обзоре матча Барселона — Бенфика

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка Лиги чемпионов.

В рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов каталонская Барселона разошлась безголевым миром с лиссабонской Бенфикой.

Несмотря на то, что в данном противостоянии командам так и не удалось отметиться забитыми мячами, у них было множество возможностей для того, чтобы распечатать ворота друг друга.

Тем не менее, итоговым результатом стала нулевая ничья, которая лишила киевское Динамо даже математических шансов выйти в еврокубковую весну.

Обзор матча:

Барселона — Бенфика 0:0

Барселона: Тер Штеген, Пике, Лангле (Дест, 86), Араухо (Эрик Гарсия, 86), Альба, Бускетс, де Йонг, Нико Гонсалес, Гави, Демир (Дембеле, 66), Депай.

Бенфика: Влаходимос, Жилберто, Вертонген, Отаменди, Алмейда, Гримальдо (Сеферович, 81), Жоау Мариу (Таарабт, 59), Рафа Силва (Лазаро, 70), Вайгль, Яремчук (Нуньес, 59), Эвертон (Пицци, 70).

Предупреждения: Гримальдо, Жоау Мариу, Пике, Влаходимос.