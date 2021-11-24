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-
Брюгге
-
07 декабря
19:45
Милан
-
Ливерпуль
-
07 декабря
22:00
Порту
-
Атлетико
-
07 декабря
22:00
Боруссия Дортмунд
-
Бешикташ
-
07 декабря
22:00
Аякс
-
Спортинг Лиссабон
-
07 декабря
22:00
Реал Мадрид
-
Интер
-
07 декабря
22:00
Шахтер
-
Шериф
-
07 декабря
22:00
Зенит
-
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-
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Ювентус
-
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-
08 декабря
19:45
Бавария
-
Барселона
-
08 декабря
22:00
Бенфика
-
Динамо Киев
-
08 декабря
22:00
Аталанта
-
Вильярреал
-
08 декабря
22:00
Манчестер Юнайтед
-
Янг Бойз
-
08 декабря
22:00
РБ Зальцбург
-
Севилья
-
08 декабря
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Нескучные нули — в обзоре матча Барселона — Бенфика

24 ноября 2021

Барселона — Бенфика, Getty Images

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка Лиги чемпионов.

В рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов каталонская Барселона разошлась безголевым миром с лиссабонской Бенфикой.

Несмотря на то, что в данном противостоянии командам так и не удалось отметиться забитыми мячами, у них было множество возможностей для того, чтобы распечатать ворота друг друга.

Тем не менее, итоговым результатом стала нулевая ничья, которая лишила киевское Динамо даже математических шансов выйти в еврокубковую весну.

Обзор матча:

Барселона — Бенфика 0:0

Барселона: Тер Штеген, Пике, Лангле (Дест, 86), Араухо (Эрик Гарсия, 86), Альба, Бускетс, де Йонг, Нико Гонсалес, Гави, Демир (Дембеле, 66), Депай.
Бенфика: Влаходимос, Жилберто, Вертонген, Отаменди, Алмейда, Гримальдо (Сеферович, 81), Жоау Мариу (Таарабт, 59), Рафа Силва (Лазаро, 70), Вайгль, Яремчук (Нуньес, 59), Эвертон (Пицци, 70).
Предупреждения: Гримальдо, Жоау Мариу, Пике, Влаходимос.
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