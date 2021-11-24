Нойер: Миссия выполнена!

Голкипер Баварии подвел итоги успешной игре против Динамо Киев.

В рамках пятого тура Лиги чемпионов УЕФА мюнхенская Бавария закрепила за собой статус победителя группы E, обыграв на НСК Олимпийский киевское Динамо (2:1).

Динамо Киев — Бавария 1:2 Видео голов и обзор матча

Голкипер "Красной машины" Мануэль Нойер по завершении игры поделился эмоциями от выступлений своей команды.

"Миссия выполнена! Несмотря на далеко не самое лучшее наше выступления, мы все равно достигли желаемого результата, поэтому в целом остаемся довольны игрой.

Все еще с нетерпением ждем заключительной игры против Барселоны, поэтому не намерены останавливаться на достигнутом.

Сегодняшняя игра оказалась для нас далеко не самой легкой, так как достаточно просто посмотреть на состав для того, чтобы понять, что у нас есть определенные проблемы. Впрочем, каждый футболист выложился на полную в этот вечер, поэтому мы сумели победить.

Фавориты ли мы в гонке за трофеем Лиги чемпионов? Групповой этап нет смысла сравнивать с тем, что будет происходить в плей-офф в дальнейшем, поэтому я не смогу ответить на этот вопрос", — подытожил немецкий страж ворот.

В заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА мюнхенская Бавария сыграет домашний матч против каталонской Барселоны.