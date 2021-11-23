Жезуш: Будет труднее, чем в первом матче, но давайте не будем отказываться от нашей идеи

23 ноября 2021

Жорже Жезуш, Getty Images

Наставник "орлов" поделился своими ожиданиями перед игрой с Барселоной.

Главный тренер Бенфики Жорже Жезуш прокомментировал предстоящий поединок пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против Барселоны.

"Без сомнения, будет труднее, чем в первом матче, но давайте не будем отказываться от нашей идеи, которая была в домашнем матче. Качество Барселоны может легко оказать давление на игрока с мячом, но давайте попробуем. Мы знаем, когда нам нужно поддавливать больше, а когда меньше", — приводит слова Жезуша пресс-служба УЕФА.

После четырех туров Барселона занимает второе место в группе Е, имея в своем активе шесть очков и отставая от Баварии на те же шесть баллов. Бенфика идет третьей с четырьмя очками, а замыкает квартет киевское Динамо — один балл.

Напомним, матч Барселона — Бенфика состоится сегодня, 23 ноября, в 22:00 по киевскому времени.

Источник: Официальный сайт УЕФА

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