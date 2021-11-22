Хави — перед Бенфикой: Не время задирать нос, но и оптимизм нужно сохранять

Специалист рассказал о предстоящем матче.

Главный тренер каталонской Барселоны Хави прокомментировал предстоящий матч против Бенфике в Лиге чемпионов.

"Бенфика — очень подготовленная команда, которая у нас однажды уже выигрывала. В Лиге чемпионов свой ритм, нам будет очень непросто. Мы готовы к тому, чтобы побороться с Бенфикой, и если победим, то выйдем в плей-офф.

Не время задирать нос, но и оптимизм нужно сохранять. Нужно играть спокойно, но уверенно. Нужно помнить, что мы уступили этой команде со четом 0:3. У нас хорошая возможность выйти в плей-офф и взять реванш. Мы обязаны показать что мы – Барса, что мы играем на Камп Ноу со своими фанатами. Мне нравится это испытание", — сказал Хави.

Отметим, что матч Барселона — Бенфика состоится 23 ноября и начнется в 22:00 по киевскому времени.

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