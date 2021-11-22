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-
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22:00
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-
Вольфсбург
-
23 ноября
22:00
Лилль
-
РБ Зальцбург
-
23 ноября
22:00
Челси
-
Ювентус
-
23 ноября
22:00
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-
Зенит
-
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-
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-
24 ноября
19:45
Манчестер Сити
-
ПСЖ
-
24 ноября
22:00
Брюгге
-
РБ Лейпциг
-
24 ноября
22:00
Атлетико
-
Милан
-
24 ноября
22:00
Ливерпуль
-
Порту
-
24 ноября
22:00
Спортинг Лиссабон
-
Боруссия Дортмунд
-
24 ноября
22:00
Шериф
-
Реал Мадрид
-
24 ноября
22:00

Хави — перед Бенфикой: Не время задирать нос, но и оптимизм нужно сохранять

22 ноября 2021

Хави, Getty Images

Специалист рассказал о предстоящем матче.

Главный тренер каталонской Барселоны Хави прокомментировал предстоящий матч против Бенфике в Лиге чемпионов.

"Бенфика — очень подготовленная команда, которая у нас однажды уже выигрывала. В Лиге чемпионов свой ритм, нам будет очень непросто. Мы готовы к тому, чтобы побороться с Бенфикой, и если победим, то выйдем в плей-офф.

Не время задирать нос, но и оптимизм нужно сохранять. Нужно играть спокойно, но уверенно. Нужно помнить, что мы уступили этой команде со четом 0:3. У нас хорошая возможность выйти в плей-офф и взять реванш. Мы обязаны показать что мы – Барса, что мы играем на Камп Ноу со своими фанатами. Мне нравится это испытание", — сказал Хави.

Отметим, что матч Барселона — Бенфика состоится 23 ноября и начнется в 22:00 по киевскому времени.

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Источник: El Mundo Deportivo

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