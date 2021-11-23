Серхи Роберто не поможет Барселоне в матче против Бенфики

Футболист продолжает восстановление после травмы.

Полузащитник Барселоны Серхи Роберто не сможет помочь своей команде в предстоящем поединке пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против Бенфики, сообщает пресс-служба "блаугранас".

"Серхи Роберто продолжает испытывать дискомфорт в правом квадрицепсе. Он пропустит ближайшую игру и его восстановление определит сроки его возвращения", — сказано в заявлении клуба.

Напомним, 29-летний испанец получил повреждение на одной из тренировок в конце октября. В нынешнем сезоне он провел 12 поединков, в которых забил два мяча и отдал один ассист.

Матч Барселона — Бенфика состоится сегодня, 23 ноября, в 22:00 по киевскому времени.