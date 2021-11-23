Барселона — Бенфика. Накануне

Предлагаем вашему вниманию анонс встречи Лиги чемпионов.

Барселона в рамках поединка пятого тура группового этапа Лиги чемпионов примет на своем поле Бенфику.

№ Команда И В Н П З П О 1 Бавария 4 4 0 0 17 2 12 2 Барселона 4 2 0 2 2 6 6 3 Бенфика 4 1 1 2 5 9 4 4 Динамо Киев 4 0 1 3 0 7 1



Барселона — Бенфика

Вторник, 23 ноября, 22:00. Стадион Камп Ноу, Барселона. Главный арбитр встречи — Сергей Карасев (Россия).

Барселона благодаря двум поединкам против киевского Динамо поправила свое турнирное положение и вновь имеет неплохие шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Встреча с Бенфикой будет ключевой для каталонцев, ведь проигрыш, с большой долей вероятности, оставит команду Хави Эрнандеса за бортом турнира.

Новый тренер "сине-гранатовых" начал работу с командой с победного результата в дерби против Эспаньола — Барселона добилась триумфа с минимальным счетом. Хави сразу же продемонстрировал, что готов доверять молодым футболистам, хотя, возможно, в текущих условиях у него и нет другого выхода. Победа в данной игре гарантирует каталонцам плей-офф Лиги чемпионов.

Бенфика, в свою очередь, сделает все возможное, чтобы до последнего оставаться в борьбе за путевку в плей-офф. Португальская команда ничего не смогла противопоставить Баварии и теперь выступает в роли отстающего. В первой встрече между этими командами была зафиксирована разгромная победа Бенфики со счетом 3:0. Понятно, что та Барселона была другой командой с другим тренером, но вряд ли отличия столь существенны.

Нет сомнений, что лиссабонцы верят в свой успех. Более того, последние матча на внутренней арене лишь добавляют уверенности команде — Бенфика уничтожила Брагу со счетом 6:1, а затем и выбила Пасу Феррейру из Кубка, добившись победы со счетом 4:1. Однако португальцы не лучшим образом выступают на выезде в этом сезоне, а потому от матча можно ждать, что угодно.

Ориентировочные составы:

Барселона: Тер Штеген — Мингеса, Араухо, Пике, Альба — Гави, Бускетс, Де Йонг — Демир, Депай, Коутиньо

Бенфика: Влаходимос — Отаменди, Морато, Вертонген — Жилберто, Вайгль, Мариу, Грималдо — Нуньес, Рафа — Яремчук

Не сыграют: Агуэро, Брайтвейт, Дембеле, Педри, Фати, Дест, Алвес — Вериссимо, Пиньо

Интересный факт:

В последних 3 играх Бенфики (Лига чемпионов) было забито более 2,5 голов.