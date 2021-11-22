Вольфсбург
2
РБ Зальцбург
1
02 ноября
19:45
Мальме
0
Челси
1
02 ноября
19:45
Динамо Киев
0
Барселона
1
02 ноября
22:00
Бавария
5
Бенфика
2
02 ноября
22:00
Аталанта
2
Манчестер Юнайтед
2
02 ноября
22:00
Вильярреал
2
Янг Бойз
0
02 ноября
22:00
Севилья
1
Лилль
2
02 ноября
22:00
Ювентус
4
Зенит
2
02 ноября
22:00
Милан
1
Порту
1
03 ноября
19:45
Реал Мадрид
2
Шахтер
1
03 ноября
19:45
Манчестер Сити
4
Брюгге
1
03 ноября
22:00
РБ Лейпциг
2
ПСЖ
2
03 ноября
22:00
Ливерпуль
2
Атлетико
0
03 ноября
22:00
Спортинг Лиссабон
4
Бешикташ
0
03 ноября
22:00
Боруссия Дортмунд
1
Аякс
3
03 ноября
22:00
Шериф
1
Интер
3
03 ноября
22:00
Динамо Киев
-
Бавария
-
23 ноября
19:45
Вильярреал
-
Манчестер Юнайтед
-
23 ноября
19:45
Барселона
-
Бенфика
-
23 ноября
22:00
Янг Бойз
-
Аталанта
-
23 ноября
22:00
Севилья
-
Вольфсбург
-
23 ноября
22:00
Лилль
-
РБ Зальцбург
-
23 ноября
22:00
Челси
-
Ювентус
-
23 ноября
22:00
Мальме
-
Зенит
-
23 ноября
22:00
Бешикташ
-
Аякс
-
24 ноября
19:45
Интер
-
Шахтер
-
24 ноября
19:45
Манчестер Сити
-
ПСЖ
-
24 ноября
22:00
Брюгге
-
РБ Лейпциг
-
24 ноября
22:00
Атлетико
-
Милан
-
24 ноября
22:00
Ливерпуль
-
Порту
-
24 ноября
22:00
Спортинг Лиссабон
-
Боруссия Дортмунд
-
24 ноября
22:00
Шериф
-
Реал Мадрид
-
24 ноября
22:00

Сане: Я в хорошей форме и готов проявлять себя по максимуму

22 ноября 2021

Лерой Сане, ФК Бавария

Футболист рассказал о своем состоянии перед ближайшем матчем.

Вингер мюнхенской Баварии Лерой Сане пообщался с прессой накануне матча против Киевского Динамо в рамках Лиги чемпионов.

"Я хотел показать, на что я способен, и я набрал отличные кондиции, в которых я был до травмы. Я набрал ритм в прошлом сезоне и теперь снова подтянул физическую форму. Теперь я готов проявлять себя на максимум.

Я пытаюсь превратить отрицательную энергию в положительную, а затем показать себя на футбольном поле. Я чувствую себя очень хорошо физически, нахожусь в хорошем ритме и в хорошей форме. Я стараюсь брать свой импульс на поле", — сказал Сане.

В текущем сезоне Лерой Сане является одним из лидеров Баварии. На его счету 18 матчей, 8 голов и 8 ассистов во всех турнирах.

Напомним, что матч Динамо Киев — Бавария состоится во вторник, 23 ноября, в 19:45 по киевскому времени. Следить за событиями этого поединка вы можете в текстовой онлайн-трансляции, которая будет доступна на Football.ua.

Источник: ФК Бавария

Команды
статьи по теме:
Левандовски и Киммих, getty images 22 ноября 2021 Бавария не будет выплачивать непривитым игрокам зарплату за период карантина
Лерой Сане, getty images 22 ноября 2021 Бавария огласила заявку на матч против Динамо
Бавария — Динамо Киев, Getty Images 22 ноября 2021 Динамо Киев — Бавария: где смотреть матч Лиги чемпионов
Бавария — Динамо Киев, Getty Images 22 ноября 2021 Динамо Киев — Бавария: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Бавария — Динамо Киев, Getty Images 22 ноября 2021 Динамо Киев — Бавария: прогноз на матч Лиги чемпионов
Халил Мелер, Getty Images 22 ноября 2021 Динамо Киев и Баварию рассудит турецкая бригада арбитров
Сенсационная победа Аугсбурга в баварском дерби, первый гол Малена за Боруссию Д: итоги 12-го тура Бундеслиги 22 ноября 2021 Сенсационная победа Аугсбурга в баварском дерби, первый гол Малена за Боруссию Д: итоги 12-го тура Бундеслиги
  Rambler's Top100