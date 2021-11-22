Сане: Я в хорошей форме и готов проявлять себя по максимуму

Футболист рассказал о своем состоянии перед ближайшем матчем.

Вингер мюнхенской Баварии Лерой Сане пообщался с прессой накануне матча против Киевского Динамо в рамках Лиги чемпионов.

"Я хотел показать, на что я способен, и я набрал отличные кондиции, в которых я был до травмы. Я набрал ритм в прошлом сезоне и теперь снова подтянул физическую форму. Теперь я готов проявлять себя на максимум.

Я пытаюсь превратить отрицательную энергию в положительную, а затем показать себя на футбольном поле. Я чувствую себя очень хорошо физически, нахожусь в хорошем ритме и в хорошей форме. Я стараюсь брать свой импульс на поле", — сказал Сане.

В текущем сезоне Лерой Сане является одним из лидеров Баварии. На его счету 18 матчей, 8 голов и 8 ассистов во всех турнирах.

Напомним, что матч Динамо Киев — Бавария состоится во вторник, 23 ноября, в 19:45 по киевскому времени. Следить за событиями этого поединка вы можете в текстовой онлайн-трансляции, которая будет доступна на Football.ua.