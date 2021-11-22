Динамо Киев — Бавария: где смотреть матч Лиги чемпионов

Любителей футбола ожидает поединок в рамках Лиги чемпионов.

Киевское Динамо сойдется в противостоянии против мюнхенской Баварии в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Данный матч состоится во вторник, 23 ноября.

В прямом эфире игру покажет сервис MEGOGO и VoliaТV. Трансляция начнется в 19:45.

Кроме того, на Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка. Букмекеры считают фаворитом предстоящего противостояния подопечных Юлиана Нагельсманна.

Также стоит напомнить, что после завершения поединка Динамо Киев — Бавария на нашем сайте будет доступно видео лучших моментов противостояния.