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Интер
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Динамо Киев
-
Бавария
-
23 ноября
19:45
Вильярреал
-
Манчестер Юнайтед
-
23 ноября
19:45
Барселона
-
Бенфика
-
23 ноября
22:00
Янг Бойз
-
Аталанта
-
23 ноября
22:00
Севилья
-
Вольфсбург
-
23 ноября
22:00
Лилль
-
РБ Зальцбург
-
23 ноября
22:00
Челси
-
Ювентус
-
23 ноября
22:00
Мальме
-
Зенит
-
23 ноября
22:00
Бешикташ
-
Аякс
-
24 ноября
19:45
Интер
-
Шахтер
-
24 ноября
19:45
Манчестер Сити
-
ПСЖ
-
24 ноября
22:00
Брюгге
-
РБ Лейпциг
-
24 ноября
22:00
Атлетико
-
Милан
-
24 ноября
22:00
Ливерпуль
-
Порту
-
24 ноября
22:00
Спортинг Лиссабон
-
Боруссия Дортмунд
-
24 ноября
22:00
Шериф
-
Реал Мадрид
-
24 ноября
22:00

Динамо Киев — Бавария: где смотреть матч Лиги чемпионов

22 ноября 2021

Бавария — Динамо Киев, Getty Images

Любителей футбола ожидает поединок в рамках Лиги чемпионов.

Киевское Динамо сойдется в противостоянии против мюнхенской Баварии в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Данный матч состоится во вторник, 23 ноября.

В прямом эфире игру покажет сервис MEGOGO и VoliaТV. Трансляция начнется в 19:45.

Кроме того, на Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка. Букмекеры считают фаворитом предстоящего противостояния подопечных Юлиана Нагельсманна.

Также стоит напомнить, что после завершения поединка Динамо Киев — Бавария на нашем сайте будет доступно видео лучших моментов противостояния.

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