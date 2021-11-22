Динамо Киев и Баварию рассудит турецкая бригада арбитров

Главный рефери лишь недавно приступил к работе на матчах Лиги чемпионов.

Киевское Динамо в рамках пятого тура Лиги чемпионов УЕФА проведет домашний поединок против мюнхенской Баварии, в рамках которого постарается наконец-то открыть счет своим забитым мячам в текущей еврокубковой кампании.

Согласно информации на официальном сайте УЕФА, данную игру будет обслуживать турецкая бригада арбитров во главе с Халилом Мелером.

Помогать ему у боковых границ поля будут Мустафа Эйсой, Ибрахим Чаглар Уярджан, в качестве видеоассистента выступит Мете Калкаван, помощником которого станет Абдулкадир Битиген.

Четвертый арбитр — Арда Кардешлер.

Примечательно, что главный рефери имеет небольшой опыт работы в рамках Лиги чемпионов УЕФА, проведя всего три игры, две из которых пришлись на текущий сезон: Кайрат — Црвена Звезда в квалификации (2:1) и Зальцбург — Лилль (2:1) на групповом этапе.

С украинскими командами данный представитель Фемиды никогда не пересекался.

Матч Динамо Киев — Бавария состоится в Киеве на НСК Олимпийский во вторник, 23 ноября, и начнется в 19:45. Следить за событиями этого поединка можно в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.