Любителей футбола ожидает поединок в рамках Лиги чемпионов.

В поединке пятого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА киевское Динамо ожидает домашняя встреча против мюнхенской Баварии.

Удастся ли "бело-синим" обыграть на своем поле соперника топ-уровня? Об этом станет известно по итогам самого матча.

Следить за ключевыми событиями поединка Динамо Киев — Бавария вы сможете в текстовой онлайн-трансляции, которая будет доступна 23 ноября в 19:45 по киевскому времени.

Динамо Киев — Бавария: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Напомним, что букмекеры считают фаворитом предстоящего противостояния подопечных Юлиана Нагельсманна.