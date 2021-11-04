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-
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Винисиус: Хочу сделать все от меня зависящее, чтобы в конце года Бензема вручили Золотой мяч

04 ноября 2021

Винисиус Жуниор (на дальнем плане) идет в объятия Карима Бензема, Getty Images

Нападающий Реала прокомментировал исход поединка против Шахтера.

Мадридский Реал в рамках четвертого тура Лиги чемпионов УЕФА на своем поле сумел обыграть донецкий Шахтер (2:1).

Реал Мадрид — Шахтер 2:1 Видео голов и обзор матча

После финального свистка отчетного поединка, нападающий "сливочных" Винисиус Жуниор, на счету которого оказалось две голевые передачи на Карима Бензема и звание лучшего игрока матча в этот вечер, поделился своими впечатлениями от игры.

"Очень доволен игрой, которую удалось провести сегодня. Хочу продолжать выступать в подобном ключе и в дальнейшем, помогая команде вплоть до конца сезона.

Играть матчи на Бернабеу — счастье для каждого футболиста. Тем более, когда к тебе относятся с такой любовью, как ко мне местная публика. Очень приятно получать столько поддержки.

Рад я и тому факту, что удалось отдать очередную голевую передачу на Карима Бензема. Хочу сделать все от меня зависящее, чтобы в конце года ему вручили Золотой мяч", — поделился своими планами футболист.

В следующем туре мадридский Реал ожидает гостевой поединок против тираспольского Шерифа.

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