Ливерпуль — Атлетико 2:0 Видео голов и обзор матча

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В поединке четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов Ливерпуль на своем поле одержал победу над мадридским Атлетико (2:0).

Команда Юргена Клоппа сделала результат матча за первую половину первого тайма, когда в воротах Яна Облака расписались Жота и Мане. Затем свою главу в историю матча добавил арбитр, удалив в спорном инциденте защитника "матрасников" Фелипе в первом тайме.

Обзор матча:

Ливерпуль — Атлетико 2:0

Голы: Жота, 13, Мане, 21.

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд (Филлипс, 90+3), Матип, Ван Дейк, Цимикас — Фабиньо (Тиаго, 60), Окслейд-Чемберлен (Минамино, 79), Хендерсон — Салах, Жота, Мане (Фирмино, 46, Ориги, 78).

Атлетико: Облак — Карасско (Врсалько, 69), Эрмосо, Хименес, Фелипе, Триппьер — Коке (Кунья, 69), Де Пауль, Корреа (Серрано, 75) — Фелиш (Лоди, 58), Суарес (Эррера, 58).

Предупреждения: Мане, Жота — Эрмосо, Суарес, Коке, Фелиш.

Удаление: Фелипе, 36