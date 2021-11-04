Вольфсбург
2
РБ Зальцбург
1
02 ноября
19:45
Мальме
0
Челси
1
02 ноября
19:45
Динамо Киев
0
Барселона
1
02 ноября
22:00
Бавария
5
Бенфика
2
02 ноября
22:00
Аталанта
2
Манчестер Юнайтед
2
02 ноября
22:00
Вильярреал
2
Янг Бойз
0
02 ноября
22:00
Севилья
1
Лилль
2
02 ноября
22:00
Ювентус
4
Зенит
2
02 ноября
22:00
Милан
1
Порту
1
03 ноября
19:45
Реал Мадрид
2
Шахтер
1
03 ноября
19:45
Манчестер Сити
4
Брюгге
1
03 ноября
22:00
РБ Лейпциг
2
ПСЖ
2
03 ноября
22:00
Ливерпуль
2
Атлетико
0
03 ноября
22:00
Спортинг Лиссабон
4
Бешикташ
0
03 ноября
22:00
Боруссия Дортмунд
1
Аякс
3
03 ноября
22:00
Шериф
1
Интер
3
03 ноября
22:00
Динамо Киев
-
Бавария
-
23 ноября
19:45
Вильярреал
-
Манчестер Юнайтед
-
23 ноября
19:45
Барселона
-
Бенфика
-
23 ноября
22:00
Янг Бойз
-
Аталанта
-
23 ноября
22:00
Севилья
-
Вольфсбург
-
23 ноября
22:00
Лилль
-
РБ Зальцбург
-
23 ноября
22:00
Челси
-
Ювентус
-
23 ноября
22:00
Мальме
-
Зенит
-
23 ноября
22:00
Бешикташ
-
Аякс
-
24 ноября
19:45
Интер
-
Шахтер
-
24 ноября
19:45
Манчестер Сити
-
ПСЖ
-
24 ноября
22:00
Брюгге
-
РБ Лейпциг
-
24 ноября
22:00
Атлетико
-
Милан
-
24 ноября
22:00
Ливерпуль
-
Порту
-
24 ноября
22:00
Спортинг Лиссабон
-
Боруссия Дортмунд
-
24 ноября
22:00
Шериф
-
Реал Мадрид
-
24 ноября
22:00

Ливерпуль — Атлетико 2:0 Видео голов и обзор матча

04 ноября 2021

Ливерпуль - Атлетико, Getty Images

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка Лиги чемпионов.

В поединке четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов Ливерпуль на своем поле одержал победу над мадридским Атлетико (2:0).

Команда Юргена Клоппа сделала результат матча за первую половину первого тайма, когда в воротах Яна Облака расписались Жота и Мане. Затем свою главу в историю матча добавил арбитр, удалив в спорном инциденте защитника "матрасников" Фелипе в первом тайме.

Обзор матча:

Ливерпуль — Атлетико 2:0 
Голы: Жота, 13, Мане, 21.

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд (Филлипс, 90+3), Матип, Ван Дейк, Цимикас — Фабиньо (Тиаго, 60), Окслейд-Чемберлен (Минамино, 79), Хендерсон — Салах, Жота, Мане (Фирмино, 46, Ориги, 78).

Атлетико: Облак — Карасско (Врсалько, 69), Эрмосо, Хименес, Фелипе, Триппьер — Коке (Кунья, 69), Де Пауль, Корреа (Серрано, 75) — Фелиш (Лоди, 58), Суарес (Эррера, 58). 

Предупреждения: Мане, Жота — Эрмосо, Суарес, Коке, Фелиш.

Удаление: Фелипе, 36

Команды
статьи по теме:
Фелипе и Садио Мане, Getty Images 03 ноября 2021 Арбитр удалил защитника Атлетико в первом тайме матча с Ливерпулем
Атлетико – Бетис, Getty Images 31 октября 2021 Атлетико — Бетис 3:0 Видео голов и обзор матча
Ливерпуль — Брайтон, Getty Images 31 октября 2021 Ливерпуль — Брайтон 2:2 Видео голов и обзор матча
Лорис Кариус, Getty Images 31 октября 2021 Ливерпуль готов отпустить Кариуса бесплатно в январе
Игроки Ливерпуля, Getty Images 04 ноября 2021 Ливерпуль, Бавария, Ювентус и Аякс вышли в плей-офф Лиги чемпионов
Симеоне и Клопп, Getty images 02 ноября 2021 Симеоне не пожмет руку Клоппу после матча против Ливерпуля
  Rambler's Top100