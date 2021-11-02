Симеоне не пожмет руку Клоппу после матча против Ливерпуля

Специалист объяснил причину такого решения.

Главный тренер мадридского Атлетико Диего Симеоне заявил, что не станет обмениваться рукопожатиями с наставником Ливерпуля Юргеном Клоппом после матча Лиги чемпионов.

"Я объяснил мое решение не жать руки еще после игры в Мадриде. Я не люблю рукопожатия после игр, потому что эмоции у тренеров разные. Пусть в Англии это и рассматривается как джентльменский жест, но я не разделяю эту мысль. Мне не нравится ложь, которую она в себе несет.

Не могу говорить об Юргене Клоппе, как о человеке, потому что я его не знаю. Я ценю, какой он замечательный тренер и какую большую работу проделал. У меня нет мнения по поводу манеры игры Ливерпуля. У меня есть только принципы, которых я придерживаюсь. Между тренерами не может быть теплых отношений", — сказал Симеоне.

Напомним, матч Ливерпуль — Атлетико состоится в среду, 3 ноября на Энфилде. Начало встречи — в 22:00 по киевскому времени.

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