Роналду: Манчестер Юнайтед никогда не сдается

Нападающий прокомментировал ничейный исход игры против Аталанты.

В рамках четвертого тура Лиги чемпионов УЕФА Манчестер Юнайтед на поле бергамаской Аталанты сумел добиться ничейного исхода в напряженном противостоянии (2:2).

Аталанта — Манчестер Юнайтед 2:2 Видео голов и обзор матча

Нападающий "Красных дьяволов" Криштиану Роналду, на счету которого оказалось сразу два гола в отчетной игре, по завершении поединка оценил игру своей команды этим вечером.

"Это была очень сложная игра. Играть против Аталанты в Бергамо по определению не бывает простой задачей. Однако, мы верили в положительный исход поединка, а мои два гола помогли команде набрать один важный балл. Я очень счастлив от осознания этого факта.

Манчестер Юнайтед никогда не сдается и верит в свой успех до последнего. Это является положительной характеристикой для нас, равно как и сам результат я считаю удовлетворительным для моей команды.

Вначале игры было достаточно сложно. Мы знали, что Аталанта будет оказывать серьезное давление. Соперников возглавляет фантастический тренер, поэтому они прекрасно знают, что необходимо делать на поле. Я это понял еще по временам выступлений за туринский Ювентус. Всегда было непросто тут играть.

Думаю, что мы выполнили свою задачу на этот поединок. Команда хорошо защищалась, а мне повезло забить гол. Это футбол, поэтому бороться необходимо до последнего.

В том, что мы пропустили два гола, я не вижу особой проблемы. Мы должны продолжать работать над собой. Я уже говорил и повторю вновь: у нас есть игроки различного плана, которые способны сыграть по различным игровым схемам, но нам нужно время, чтобы стать лучше", — подытожил португальский футболист.

В следующем туре английский Манчестер Юнайтед сыграет в гостях у Вильярреала.