Дубль Роналду принес Манчестер Юнайтед ничью в матче с Аталантой

Завершился матч Лиги чемпионов.

В рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов Манчестер Юнайтед на выезде в Бергамо вырвал ничью у Аталанты (2:2).

Первый тайм прошел под небольшим преимуществом команды из Манчестера. Однако первыми забили хозяева поля. На 12 минуте Иличич принял мяч от Сапаты и коварно пробил по центру ворот. Рефери смотрел VAR, но мяч засчитал.

Но уже под конец первой половины игры Манчестер Юнайтед счет сумел сравнять. Криштиану Роналду воспользовался точной передачей от Бруну Фернандеша в штрафную площадку и сделал счет 1:1.

Начало второй половины матча выдалось без особо опасных моментов. Но уже на 56 минуте Аталанта вышла вперед усилиями Сапаты. Арбитр зафиксировал сначала вне игры, а затем пересмотрел момент и засчитал гол. Ошибка защитников МЮ.

После пропущенного гола Манчестер Юнайтед словно поник. Моменты появлялись раз за разом у Муриэля и Сапаты, но реализовать они их не смогли.

И последнее слово все же было за Манчестером. Его сказал Криштиану Роналду — 2:2.

Аталанта - Манчестер Юнайтед 2:2

Голы: Иличич, 12, Сапата, 56 — Роналду, 45+1, 90+2

Аталанта: Муссо, Дзаппакоста, де Рон, Паломино, Демирал, Мехле, Фройлер, Пашалич (Гимшити, 46), Копмейнерс, Иличич (Муриэль, 71), Сапата.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Уан-Биссака, Варан (Гринвуд, 38), Магуайр, Байи, Шоу, Погба (Матич, 69), Бруну Фернандеш, Мактоминей, Роналду, Рэшфорд (Кавани, 69).

Предупреждение: Мактоминей.