Роналду обошел Солскьяера по голам за Манчестер Юнайтед

Португальский нападающий отметился дублем в матче против Аталанты.

Манчестер Юнайтед в рамках поединка четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов пожаловал в гости к Аталанте и сыграл вничью.

Оба гола "красных дьяволов" забил Криштиану Роналду — для португальского нападающего это были 126 и 127 голы в футболке манкунианцев.

Как сообщает Opta, благодаря этому 36-летний футболист обошел в рейтинге бомбардиров Манчестер Юнайтед своего нынешнего тренера — Оле-Гуннара Солскьяера, у которого 126 голов.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Лиги чемпионов между Манчестер Юнайтед и Аталантой.