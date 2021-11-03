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Брюгге
-
РБ Лейпциг
-
24 ноября
22:00
Атлетико
-
Милан
-
24 ноября
22:00
Ливерпуль
-
Порту
-
24 ноября
22:00
Спортинг Лиссабон
-
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-
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Роналду обошел Солскьяера по голам за Манчестер Юнайтед

03 ноября 2021

Криштиану Роналду и Оле-Гуннар Солскьяер, getty images

Португальский нападающий отметился дублем в матче против Аталанты.

Манчестер Юнайтед в рамках поединка четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов пожаловал в гости к Аталанте и сыграл вничью.

Оба гола "красных дьяволов" забил Криштиану Роналду — для португальского нападающего это были 126 и 127 голы в футболке манкунианцев.

Как сообщает Opta, благодаря этому 36-летний футболист обошел в рейтинге бомбардиров Манчестер Юнайтед своего нынешнего тренера — Оле-Гуннара Солскьяера, у которого 126 голов.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Лиги чемпионов между Манчестер Юнайтед и Аталантой.

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