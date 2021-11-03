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23 ноября
22:00
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-
Вольфсбург
-
23 ноября
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-
РБ Зальцбург
-
23 ноября
22:00
Челси
-
Ювентус
-
23 ноября
22:00
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-
Зенит
-
23 ноября
22:00
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-
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-
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Интер
-
Шахтер
-
24 ноября
19:45
Манчестер Сити
-
ПСЖ
-
24 ноября
22:00
Брюгге
-
РБ Лейпциг
-
24 ноября
22:00
Атлетико
-
Милан
-
24 ноября
22:00
Ливерпуль
-
Порту
-
24 ноября
22:00
Спортинг Лиссабон
-
Боруссия Дортмунд
-
24 ноября
22:00
Шериф
-
Реал Мадрид
-
24 ноября
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Аталанта — Манчестер Юнайтед 2:2 Видео голов и обзор матча

03 ноября 2021

Аталанта - Манчестер Юнайтед, getty images

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

Манчестер Юнайтед в рамках поединка четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов пожаловал в гости к Аталанте и сыграл вничью.

"Красные дьяволы" дважды уступали по ходу матча и отыгрывались благодаря точным ударам Криштиану Роналду в концовке каждого из таймов.

Обзор матча Лиги чемпионов:

Аталанта - Манчестер Юнайтед 2:2

Голы: Иличич, 12, Сапата, 56 — Роналду, 45+1, 90+2

Аталанта: Муссо, Дзаппакоста, де Рон, Паломино, Демирал, Мехле, Фройлер, Пашалич (Гимшити, 46), Копмейнерс, Иличич (Муриэль, 71), Сапата.
Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Уан-Биссака, Варан (Гринвуд, 38), Магуайр, Байи, Шоу, Погба (Матич, 69), Бруну Фернандеш, Мактоминей, Роналду, Рэшфорд (Кавани, 69).
Предупреждение: Мактоминей.
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