Аталанта — Манчестер Юнайтед 2:2 Видео голов и обзор матча

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Манчестер Юнайтед в рамках поединка четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов пожаловал в гости к Аталанте и сыграл вничью.

"Красные дьяволы" дважды уступали по ходу матча и отыгрывались благодаря точным ударам Криштиану Роналду в концовке каждого из таймов.

Обзор матча Лиги чемпионов:

Аталанта - Манчестер Юнайтед 2:2

Голы: Иличич, 12, Сапата, 56 — Роналду, 45+1, 90+2

Аталанта: Муссо, Дзаппакоста, де Рон, Паломино, Демирал, Мехле, Фройлер, Пашалич (Гимшити, 46), Копмейнерс, Иличич (Муриэль, 71), Сапата.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Уан-Биссака, Варан (Гринвуд, 38), Магуайр, Байи, Шоу, Погба (Матич, 69), Бруну Фернандеш, Мактоминей, Роналду, Рэшфорд (Кавани, 69).

Предупреждение: Мактоминей.