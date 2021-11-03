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-
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-
24 ноября
22:00
Атлетико
-
Милан
-
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22:00
Ливерпуль
-
Порту
-
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Солскьяер: Первый гол Аталанта забила из офсайда

03 ноября 2021

Оле-Гуннар Солскьяер, getty images

Наставник Манчестер Юнайтед прокомментировал ничью своей команды в матче с Аталантой.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер дал свой комментарий после результативной ничьи своей команды в матче с Аталантой (2:2).

Норвежский специалист считает, что первый гол итальянской команды не стоило засчитывать.

"Оба гола Аталанты — на волоске. Считаю, что первый гол был забит из офсайда — их игрок находился в "положении вне игры", когда перекрывал обзор Де Хеа. 

Это футбол. Никто не может поставить под сомнение характер этих игроков, потому что они никогда не сдаются. Они продолжают давить. Нам нужны были замены, и они сработали. Гол получился очень командным, отличная игра в пас, четыре, пять или шесть передач перед небольшой перепасовкой.

Никто не планирует пропустить. Я считаю, что был офсайд. Обычно Де Хеа ловит такие мячи. В воздухе витало электричество. Аталанта очень хорошо подготовлена физически", — приводит слова специалиста BBC.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Аталанта — Манчестер Юнайтед (2:2).

Источник: BBC

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