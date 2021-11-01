Эрик Гарсия: В Киеве Барселоне будет непросто, но мы должны быть готовы

Защитник "блаугранас" поделился своими мыслями накануне игры с киевским Динамо.

Защитник Барселоны Эрик Гарсия прокомментировал предстоящий поединок четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против киевского Динамо.

"Матч с Динамо очень важный для нас, потому что если мы выиграем, то судьба будет в наших руках. Все мы знаем, насколько это будет непростая игра из-за дальней поездки и погоды. На Камп-Ноу они усложнили нам жизнь, а в Киеве они будут опаснее. Тем не менее, мы должны быть готовы как физически, так и психологически.

Когда я принял решение подписать контракт с Барселоной, то был уверен в команде, и с того момента ничего не изменилось. У нас отличная команда и даже несмотря на то, что результаты не такие, как нам хотелось бы, в этом сезоне нам предстоит пройти длинный путь.

В последнее время я чувствую себя хорошо, уверенно и комфортно. Я хочу продолжать помогать команде. Я критично отношусь к себе и должен совершенствоваться. Знаю, что были игры, в которых я мог бы играть лучше, но я работаю над собственным прогрессом. Я просто надеюсь, что смогу как можно дольше помогать Барселоне.

Серхи помогает команде встать на ноги. Он должен сделать нас сильнее. У уверен, что с несколькими изменениями от тренера, мы получим хорошие результаты, обретем уверенность и будем расти как команда. Команда находится в хорошей психологической форме, хотя понятно, что сейчас не лучшее время. Мы мотивированы и хотим изменить ситуацию к лучшему", — приводит слова Гарсии пресс-служба "блаугранас".

Матч Динамо – Барселона состоится в Киеве на НСК Олимпийский во вторник, 2 ноября, и начнется в 22:00. Следить за событиями этого поединка можно в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.