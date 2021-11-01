Динамо Киев — Барселона: где смотреть матч Лиги чемпионов

Любителей футбола ожидает поединок в рамках Лиги чемпионов.

Киевское Динамо сойдется в противостоянии против каталонской Барселоны в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Данный матч состоится во вторник, 2 ноября, на Камп Ноу.

В прямом эфире игру покажет сервис MEGOGO и VoliaТV. Трансляция начнется в 22:00.

Кроме того, на Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка. Букмекеры считают фаворитом предстоящего противостояния подопечных Серхи Бархуана.

Также стоит напомнить, что после завершения поединка Динамо Киев — Барселона на нашем сайте будет доступно видео лучших моментов противостояния.