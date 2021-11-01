Пресс-конференция Луческу перед матчем с Барселоной

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию общения тренера с прессой.

В матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов Динамо проведет домашнюю встречу с Барселоной.

Накануне поединка главный тренер киевлян Мирча Луческу встретится с журналистами и расскажет о ситуации в команде и подготовке ко встрече с каталонским клубом. Онлайн-трансляция пресс-конференции начнется в 17:30 и будет доступна на Football.ua.



Матч Динамо – Барселона состоится в Киеве на НСК Олимпийский во вторник, 2 ноября, и начнется в 22:00. Следить за событиями этого поединка можно в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.