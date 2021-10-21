Роналду: Манчестер Юнайтед никогда не сдается

Футболист оценил победу в Лиге чемпионов.

В рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов Манчестер Юнайтед дома сумел вырвать победу у Аталанты со счетом 3:2.

Нападающий Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду, который забил победный мяч, после матча в своем Twitter поделился эмоциями от важной победы.

"Да! Театр мечты в огне! Мы живы! Манчестер Юнайтед никогда не сдается. Это Олд Траффорд", — написал в Сети португалец.

Отметим, что и для Роналду гол в ворота Аталанты стал знаковым в карьере. Он забил рекордной 38 команде в Лиге чемпионов.

Видео голов и обзор матча МЮ — Аталанта можно смотреть на Football.ua.