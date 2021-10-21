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-
02 ноября
19:45
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-
Барселона
-
02 ноября
22:00
Бавария
-
Бенфика
-
02 ноября
22:00
Вильярреал
-
Янг Бойз
-
02 ноября
22:00
Аталанта
-
Манчестер Юнайтед
-
02 ноября
22:00
Севилья
-
Лилль
-
02 ноября
22:00
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-
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-
02 ноября
22:00
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-
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-
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Реал Мадрид
-
Шахтер
-
03 ноября
19:45
Манчестер Сити
-
Брюгге
-
03 ноября
22:00
РБ Лейпциг
-
ПСЖ
-
03 ноября
22:00
Ливерпуль
-
Атлетико
-
03 ноября
22:00
Спортинг Лиссабон
-
Бешикташ
-
03 ноября
22:00
Боруссия Дортмунд
-
Аякс
-
03 ноября
22:00
Шериф
-
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03 ноября
22:00

Гасперини: Все три гола Манчестер Юнайтед стали следствием достаточно беспорядочных ситуаций

21 октября 2021

Джан Пьеро Гасперини, Getty Images

Специалист рассказал о матче против "красных дьяволов".

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини прокомментировал поражение от МЮ в групповом этапе Лиги чемпионов (3:2).

"Не знаю, могли бы мы сделать больше против МЮ. Конечно, мы верили, но в такой обстановке сопернику достаточно искры, чтобы они снова зажглись.

У нас было ощущение, что мы держимся, мы были очень близки к тому, чтобы забить третий мяч,  и их вратарь сделал прекрасный двойной сейв, а затем они сравняли счет".

"Мы могли бы продержаться дольше, имея в наличии еще несколько игроков, но мы пропустили три гола в довольно неприятных ситуациях.

Мы продолжаем учиться! Мы должны научиться выдерживать соперников в самые сложные моменты матча. Все три гола Манчестер Юнайтед стали следствием достаточно беспорядочных ситуаций", — сказал Гасперини.

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