Гасперини: Все три гола Манчестер Юнайтед стали следствием достаточно беспорядочных ситуаций

Специалист рассказал о матче против "красных дьяволов".

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини прокомментировал поражение от МЮ в групповом этапе Лиги чемпионов (3:2).

"Не знаю, могли бы мы сделать больше против МЮ. Конечно, мы верили, но в такой обстановке сопернику достаточно искры, чтобы они снова зажглись.

У нас было ощущение, что мы держимся, мы были очень близки к тому, чтобы забить третий мяч, и их вратарь сделал прекрасный двойной сейв, а затем они сравняли счет".

"Мы могли бы продержаться дольше, имея в наличии еще несколько игроков, но мы пропустили три гола в довольно неприятных ситуациях.

Мы продолжаем учиться! Мы должны научиться выдерживать соперников в самые сложные моменты матча. Все три гола Манчестер Юнайтед стали следствием достаточно беспорядочных ситуаций", — сказал Гасперини.

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