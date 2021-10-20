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-
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-
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-
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-
03 ноября
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-
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-
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РБ Зальцбург — Вольфсбург 3:1 Видео голов и обзор матча

20 октября 2021

РБ Зальцбург — Вольфсбург, Getty Images

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты встречи Лиги чемпионов.

Зальцбург в рамках поединка третьего тура группового этапа Лиги чемпионов на своем поле одержал уверенную победу над приехавшим в гости Вольфсбургом (3:1).

Австрийцы открыли счет уже на третьей минуте поединка, когда результативным ударом отметился Адейеми, но немцы быстро отыгрались усилиями Нмечи спустя 12 минут. Затем пришло время для Окафора, который оформил дубль во второй тайме и принес три очка для хозяев поля.

Обзор матча:

РБ Зальцбург — Вольфсбург 3:1
Голы: Адейеми, 3, Окафор, 65, 77 — Л.Нмеча, 15

РБ Зальцбург: Кен — Кристенсен, Онгене, Вебер (Бернардо, 72), Ульмер (Гиндо, 86) — Зайвальд, Камара (Капальдо, 66), Сучич — Ааронсон — Адейеми (Адаму, 87), Окафор (Шимич, 87).

Вольфсбург: Кастельс — Мбабу, Лакруа, Брукс, Руссийон (Отавио, 70) — Вранкс, Арнольд — Штеффен, Лукебакио, Баку (Ф.Нмеча, 70) — Л.Нмеча.

Предупреждения: Камара, Капальдо, Арнольд, Мбабу, 

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