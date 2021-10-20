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-
02 ноября
22:00
Бавария
-
Бенфика
-
02 ноября
22:00
Вильярреал
-
Янг Бойз
-
02 ноября
22:00
Аталанта
-
Манчестер Юнайтед
-
02 ноября
22:00
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-
Лилль
-
02 ноября
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-
03 ноября
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Манчестер Сити
-
Брюгге
-
03 ноября
22:00
РБ Лейпциг
-
ПСЖ
-
03 ноября
22:00
Ливерпуль
-
Атлетико
-
03 ноября
22:00
Спортинг Лиссабон
-
Бешикташ
-
03 ноября
22:00
Боруссия Дортмунд
-
Аякс
-
03 ноября
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РБ Зальцбург добыл уверенную победу над Вольфсбургом

20 октября 2021

рб зальцбург - вольфсбург

Состоялся матч третьего тура группы G Лиги чемпионов.

В третьем туре группового этапа Лиги чемпионов между собой встречались РБ Зальцбург и Вольфсбург.

Австрийцы на правах хозяев поля забрали мяч под свой контроль и сумели забить довольно быстрый гол — уже на третьей минуте отличился Адейеми. Вольфсбург сумел собраться после такого развития событий и усилиями Лукаса Нмечи довольно быстро отквитали один мяч.

Тем не менее, уже во втором тайме РБ Зальцбург захватил инициативу, сумев дважды поразить ворота Кастельса, после чего подопечные Яйссле успешно довели матч до победы.

РБ Зальцбург — Вольфсбург 3:1

Голы: Адейеми, 3, Окафор, 65, 77 — Л.Нмеча, 15

РБ Зальцбург: Кен — Кристенсен, Онгене, Вебер (Бернардо, 72), Ульмер (Гиндо, 86) — Зайвальд, Камара (Капальдо, 66), Сучич — Ааронсон — Адейеми (Адаму, 87), Окафор (Шимич, 87).

Вольфсбург: Кастельс — Мбабу, Лакруа, Брукс, Руссийон (Отавио, 70) — Вранкс, Арнольд — Штеффен, Лукебакио, Баку (Ф.Нмеча, 70) — Л.Нмеча.

Предупреждения: Камара, Капальдо, Арнольд, Мбабу, 

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