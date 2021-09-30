Вольфсбург — Севилья 1:1 Видео голов и обзор матча

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка группового этапа Лиги чемпионов.

В рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов немецкий Вольфсбург в меньшинстве не сумел удержать победу над андалузской Севильей.

"Волки" открыли счет в начале второго тайма усилиями Штеффена, однако за пять минут до конца основного времени за второе предупреждение с поля был удален Гилавоги, а его фол в штрафной обернулся назначением пенальти, с которого Ракитич сравнял счет.

Обзор матча:

Вольфсбург — Севилья 1:1

Голы: Штеффен, 49 — Ракитич, 86 (пен)

Вольфсбург: Кастелс, Русильон, Борнов, Лакруа, Мбабу, Арнольд, Гилавоги, Штеффен, Лукебакио, Баку, Вегхорст.

Севилья: Боно, Акунья, Диего Карлос, Кунде, Навас, Гомес, Фернандо, Хордан, Окампос, Мир, Сусо.

Предупреждения: Лакруа 1, Штеффен 16, Мбабу 50, Гилавоги 79; 86, Вегхорст 87, Русильон 90+5 — Сусо 24, Мир 45+3, Рекик 82

Красная карточка: Гилавоги, 86.