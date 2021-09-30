Аякс
2
Бешикташ
0
28 сентября
19:45
Шахтер
0
Интер
0
28 сентября
19:45
ПСЖ
2
Манчестер Сити
0
28 сентября
22:00
РБ Лейпциг
1
Брюгге
2
28 сентября
22:00
Порту
1
Ливерпуль
5
28 сентября
22:00
Милан
1
Атлетико
2
28 сентября
22:00
Боруссия Дортмунд
1
Спортинг Лиссабон
0
28 сентября
22:00
Реал Мадрид
1
Шериф
2
28 сентября
22:00
Аталанта
1
Янг Бойз
0
29 сентября
19:45
Зенит
4
Мальме
0
29 сентября
19:45
Бенфика
3
Барселона
0
29 сентября
22:00
Бавария
5
Динамо Киев
0
29 сентября
22:00
Манчестер Юнайтед
2
Вильярреал
1
29 сентября
22:00
Вольфсбург
1
Севилья
1
29 сентября
22:00
РБ Зальцбург
2
Лилль
1
29 сентября
22:00
Ювентус
1
Челси
0
29 сентября
22:00
Брюгге
-
Манчестер Сити
-
19 октября
19:45
Бешикташ
-
Спортинг Лиссабон
-
19 октября
19:45
ПСЖ
-
РБ Лейпциг
-
19 октября
22:00
Порту
-
Милан
-
19 октября
22:00
Атлетико
-
Ливерпуль
-
19 октября
22:00
Аякс
-
Боруссия Дортмунд
-
19 октября
22:00
Шахтер
-
Реал Мадрид
-
19 октября
22:00
Интер
-
Шериф
-
19 октября
22:00
Барселона
-
Динамо Киев
-
20 октября
19:45
РБ Зальцбург
-
Вольфсбург
-
20 октября
19:45
Бенфика
-
Бавария
-
20 октября
22:00
Манчестер Юнайтед
-
Аталанта
-
20 октября
22:00
Янг Бойз
-
Вильярреал
-
20 октября
22:00
Лилль
-
Севилья
-
20 октября
22:00
Зенит
-
Ювентус
-
20 октября
22:00
Челси
-
Мальме
-
20 октября
22:00

Зальцбург — Лилль 2:1 Видео голов и обзор матча

30 сентября 2021

Зальцбург — Лилль, Getty Images

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка группового этапа Лиги чемпионов.

В рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов австрийский Зальцбург сумел обыграть французский Лилль за счет двух реализованных пенальти.

По одному одиннадцатиметровому ударе получили право исполнить футболисты Маттиаса Яйссле у экватора поединка, и оба раза были предельно точны в реализации. Соперники ответили очередным голом Йылмаза в Лиге чемпионов, который сделал его лучшим турецким бомбардиром в данном турнире, но уйти от поражения Галатасарай не сумел.

Обзор матча:

Зальцбург — Лилль 2:1
Голы: Адейеми 35 (пен), 53 (пен) — Йылмаз 62

Зальцбург: Кен — Ульмер, Вебер, Онгюэн, Кристенсен — Сучич (Капальдо, 70), Камара, Зайвальд — Эронсон — Адейеми (Адаму, 75), Окафор (Шешко, 62)

Лилль: Грбич — Гудмундссон (Мандава, 84), Ботман, Фонте, Джало — Гомес (Иконе, 60), Шека (Онана, 60), Андре, Веа (Бамба, 60) — Йылмаз, Дэвид (Лихаджи, 84).

Предупреждения: Ботман 30, Шека 45, Адейеми 54 — Йылмаз 51, Фонте 66, Бамба 89

Команды
статьи по теме:
Группа G. Вольфсбург разошелся миром с Севильей, Зальцбург обыграл Лилль 30 сентября 2021 Группа G. Вольфсбург разошелся миром с Севильей, Зальцбург обыграл Лилль
 
 Rambler's Top100