Зальцбург — Лилль 2:1 Видео голов и обзор матча

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка группового этапа Лиги чемпионов.

В рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов австрийский Зальцбург сумел обыграть французский Лилль за счет двух реализованных пенальти.

По одному одиннадцатиметровому ударе получили право исполнить футболисты Маттиаса Яйссле у экватора поединка, и оба раза были предельно точны в реализации. Соперники ответили очередным голом Йылмаза в Лиге чемпионов, который сделал его лучшим турецким бомбардиром в данном турнире, но уйти от поражения Галатасарай не сумел.

Обзор матча:

Зальцбург — Лилль 2:1

Голы: Адейеми 35 (пен), 53 (пен) — Йылмаз 62

Зальцбург: Кен — Ульмер, Вебер, Онгюэн, Кристенсен — Сучич (Капальдо, 70), Камара, Зайвальд — Эронсон — Адейеми (Адаму, 75), Окафор (Шешко, 62)

Лилль: Грбич — Гудмундссон (Мандава, 84), Ботман, Фонте, Джало — Гомес (Иконе, 60), Шека (Онана, 60), Андре, Веа (Бамба, 60) — Йылмаз, Дэвид (Лихаджи, 84).

Предупреждения: Ботман 30, Шека 45, Адейеми 54 — Йылмаз 51, Фонте 66, Бамба 89