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-
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-
02 ноября
22:00
Бавария
-
Бенфика
-
02 ноября
22:00
Вильярреал
-
Янг Бойз
-
02 ноября
22:00
Аталанта
-
Манчестер Юнайтед
-
02 ноября
22:00
Севилья
-
Лилль
-
02 ноября
22:00
Ювентус
-
Зенит
-
02 ноября
22:00
Милан
-
Порту
-
03 ноября
19:45
Реал Мадрид
-
Шахтер
-
03 ноября
19:45
Манчестер Сити
-
Брюгге
-
03 ноября
22:00
РБ Лейпциг
-
ПСЖ
-
03 ноября
22:00
Ливерпуль
-
Атлетико
-
03 ноября
22:00
Спортинг Лиссабон
-
Бешикташ
-
03 ноября
22:00
Боруссия Дортмунд
-
Аякс
-
03 ноября
22:00
Шериф
-
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Бражко: Против Барселоны U-19 все старались и отдали максимум своих сил

20 октября 2021

Владимир Бражко, ФК Динамо

Футболист оценил поединок в ЛЧ.

Полузащитник киевского Динамо U-19 Владимир Бражко прокомментировал нулевую ничью против сверстников из Барселоны U-19.

"Матч был очень сложным. Нам тяжело давался контроль мяча, с мячом больше играл соперник. Мы же отходили во вторую зону и больше перестраивались. Имели свои шансы и могли забить два-три мяча из стопроцентных моментов. Но ничья – это закономерный результат.

Все старались и отдали максимум своих сил. В раздевалке уже даже не было сил разговаривать. Горжусь своей командой, все молодцы. Будем стремиться только выигрывать.

Непросто было со всеми командами, но с Барселоной сложнее всего. Если бы мы использовали свой момент в первом тайме, когда попали в штангу, то сценарий бы повторился – Барселона побежала бы вперед, открылась, и мы забили бы еще больше. Но, увы, отличиться не удалось, поэтому мы терпели до конца", — сказал футболист.

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Источник: ФК Динамо (Киев)

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