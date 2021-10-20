Бражко: Против Барселоны U-19 все старались и отдали максимум своих сил

Футболист оценил поединок в ЛЧ.

Полузащитник киевского Динамо U-19 Владимир Бражко прокомментировал нулевую ничью против сверстников из Барселоны U-19.

"Матч был очень сложным. Нам тяжело давался контроль мяча, с мячом больше играл соперник. Мы же отходили во вторую зону и больше перестраивались. Имели свои шансы и могли забить два-три мяча из стопроцентных моментов. Но ничья – это закономерный результат.

Все старались и отдали максимум своих сил. В раздевалке уже даже не было сил разговаривать. Горжусь своей командой, все молодцы. Будем стремиться только выигрывать.

Непросто было со всеми командами, но с Барселоной сложнее всего. Если бы мы использовали свой момент в первом тайме, когда попали в штангу, то сценарий бы повторился – Барселона побежала бы вперед, открылась, и мы забили бы еще больше. Но, увы, отличиться не удалось, поэтому мы терпели до конца", — сказал футболист.

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