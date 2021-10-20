Джеко — второй, после Дрогба, наиболее возрастной игрок Лиги чемпионов, оформивший за матч гол + пас

Боснийский форвард помог своей команде обыграть Шериф.

В третьем туре Лиги чемпионов УЕФА миланский Интер одержал домашнюю победу над молдавским Шерифом (3:1), благодаря чему улучшил свои позиции в группе D, на фоне неудачи донецкого Шахтера в игре против мадридского Реала.

Интер — Шериф 3:1 Видео голов и обзор матча

Ключевой вклад в успех команды Симоне Индзаги внес боснийский нападающий Эдин Джеко, на счету которого оказался первый гол "нерадзурри" в отчетный вечер, а также голевая передача на Артуро Видаля при втором взятии ворот.

Благодаря этим результативных действиям, в возрасте 35 лет и 216 дней, Эдин Джеко приблизился к уникальному достижению ивуарийского экс-нападающего Дидье Дрогба, которому удалось оформить гол и голевую передачу за один матч Лиги чемпионов, когда ему было 36 лет и 259 дней.

11 ноября 2014 года от тогдашнего форварда лондонского Челси пострадал гельзенкирхенский Шальке на Фельтинс-Арене (5:0).

Отметим, что это уже седьмой гол и третий результативный пас соответственно для Джеко в его первом сезоне в составе миланского Интера.

Следующий матч Лиги чемпионов "змеи" проведут на поле молдавского Шерифа уже 3 ноября.