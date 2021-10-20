Брюгге
1
Манчестер Сити
5
19 октября
19:45
Бешикташ
1
Спортинг Лиссабон
4
19 октября
19:45
ПСЖ
3
РБ Лейпциг
2
19 октября
22:00
Порту
1
Милан
0
19 октября
22:00
Атлетико
2
Ливерпуль
3
19 октября
22:00
Аякс
4
Боруссия Дортмунд
0
19 октября
22:00
Шахтер
0
Реал Мадрид
5
19 октября
22:00
Интер
3
Шериф
1
19 октября
22:00
Барселона
-
Динамо Киев
-
20 октября
19:45
РБ Зальцбург
-
Вольфсбург
-
20 октября
19:45
Бенфика
-
Бавария
-
20 октября
22:00
Манчестер Юнайтед
-
Аталанта
-
20 октября
22:00
Янг Бойз
-
Вильярреал
-
20 октября
22:00
Лилль
-
Севилья
-
20 октября
22:00
Зенит
-
Ювентус
-
20 октября
22:00
Челси
-
Мальме
-
20 октября
22:00
Вольфсбург
-
РБ Зальцбург
-
02 ноября
19:45
Мальме
-
Челси
-
02 ноября
19:45
Динамо Киев
-
Барселона
-
02 ноября
22:00
Бавария
-
Бенфика
-
02 ноября
22:00
Вильярреал
-
Янг Бойз
-
02 ноября
22:00
Аталанта
-
Манчестер Юнайтед
-
02 ноября
22:00
Севилья
-
Лилль
-
02 ноября
22:00
Ювентус
-
Зенит
-
02 ноября
22:00
Милан
-
Порту
-
03 ноября
19:45
Реал Мадрид
-
Шахтер
-
03 ноября
19:45
Манчестер Сити
-
Брюгге
-
03 ноября
22:00
РБ Лейпциг
-
ПСЖ
-
03 ноября
22:00
Ливерпуль
-
Атлетико
-
03 ноября
22:00
Спортинг Лиссабон
-
Бешикташ
-
03 ноября
22:00
Боруссия Дортмунд
-
Аякс
-
03 ноября
22:00
Шериф
-
Интер
-
03 ноября
22:00

Пресс-конференция Де Дзерби и Анчелотти после матча Лиги чемпионов

20 октября 2021

Роберто Де Дзерби, ФК Шахтер

"Горняки" уступили с крупным счетом, пропустив пять безответных мячей.

В рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов донецкий Шахтер в Киеве на НСК Олимпийский потерпел разгромное поражение от мадридского Реала (0:5).

Главный тренер "горняков" Роберто Де Дзерби и наставник "сливочных" Карло Анчелотти подведут итоги поединка на послематчевой пресс-конференции. Начало в 00:30 по киевскому времени.

Вашему вниманию онлайн-трансляция:

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!

​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение AndroidПриложение iOS.

Команды
Сюжет
статьи по теме:
Фернандо, Шахтер Донецк 19 октября 2021 Три игрока Шахтера, два правых защитника в центре обороны и, конечно же, Гармаш: символическая сборная 11-го тура УПЛ
Фото Виталий Клюев 20 октября 2021 Шахтер — Реал Мадрид 0:5 Видео голов и обзор матча
Шахтер U-19 - Реал U-19 19 октября 2021 Шахтер U-19 — Реал U-19 3:2 Видео голов и обзор матча
ФОТО: ШАХТЕР ДОНЕЦК 19 октября 2021 Шахтер U-19 обыграл Реал Мадрид U-19 в рамках Юношеской лиги УЕФА
 
 Rambler's Top100