Пресс-конференция Де Дзерби и Анчелотти после матча Лиги чемпионов

"Горняки" уступили с крупным счетом, пропустив пять безответных мячей.

В рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов донецкий Шахтер в Киеве на НСК Олимпийский потерпел разгромное поражение от мадридского Реала (0:5).

Главный тренер "горняков" Роберто Де Дзерби и наставник "сливочных" Карло Анчелотти подведут итоги поединка на послематчевой пресс-конференции. Начало в 00:30 по киевскому времени.

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