Бешикташ — Спортинг 1:4 Видео голов и обзор матча

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты матча Лиги чемпионов.

В рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов лиссабонский Спортинг в гостях уверенно разобрался с турецким Бешикташем (4:1).

Победу португальским "львам" обеспечили забитые мячи в исполнении Сарабии и Паулиньо, а защитник Коатес отметился оформленным дублем. В составе турецкой команды единственный мяч забил Ларин.

Обзор матча:

Бешикташ — Спортинг 1:4

Голы: Ларин, 24 — Коатес, 15, 27, Сарабия, 44 (с пенальти), Паулиньо, 89.

Бешикташ: Дестаноглу — Розье, Велинтон, Вида, Нсакала — Жозеф — Геззал, Алекс Тейшейра (Караман, 80), Пьянич, Ларин (Тере, 73) — Батшуайи.

Спортинг: Адан — Инасиу, Коатес, Феддаль (Нету, 90+1) — Порро, Матеуш (Браганча, 90+2), Палинья, Рейс (Эшгайю, 73) — Сарабия (Томаш, 84), Педру Гонсалвеш (Сантуш, 90+2), Паулиньо.

Предупреждения: Вида, Алекс Тейшейра, Геззал, Пьянич — Порро, Инасиу, Феддаль.