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-
19 октября
22:00
Порту
-
Милан
-
19 октября
22:00
Атлетико
-
Ливерпуль
-
19 октября
22:00
Аякс
-
Боруссия Дортмунд
-
19 октября
22:00
Шахтер
-
Реал Мадрид
-
19 октября
22:00
Интер
-
Шериф
-
19 октября
22:00
Барселона
-
Динамо Киев
-
20 октября
19:45
РБ Зальцбург
-
Вольфсбург
-
20 октября
19:45
Бенфика
-
Бавария
-
20 октября
22:00
Манчестер Юнайтед
-
Аталанта
-
20 октября
22:00
Янг Бойз
-
Вильярреал
-
20 октября
22:00
Лилль
-
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-
20 октября
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Боруссия Д — Спортинг 1:0 Видео гола и обзор матча

29 сентября 2021

Боруссия Д - Спортинг, Getty Images

Смотрите обзор противостояния на Football.ua.

В поединке второго тура группового этапа Лиги чемпионов дортмундская Боруссия одержала минимальную победу над лиссабонским Спортингом со счетом 1:0.

Победу команде Эдина Терзича принес единственный забитый мяч в исполнении Малена, для которого это был дебютный гол в составе "шмелей".

Вашему вниманию видео гола и обзор матча:

Боруссия Д — Спортинг 1:0
Гол: Мален, 37

Боруссия Д: Кобель, Менье, Хуммельс, Аканджи, Геррейру (Шульц, 75), Витцель, Азар (Вольф, 71), Дауд (Брандт, 8), Беллингем, Ройс, Мален (Рейньер, 75).

Спортинг: Адан, Порро (Табата, 84), Нету, Коатес, Феддаль, Матеус Рейс (Эшгайю, 84), Сарабия (Жоване Кабрал, 74), Пальинья (Даниэл Браганса, 84), Нунес, Паулинью, Тиагу Томаш (Нуну Сантуш, 58).
Предупреждения: Беллингем, Нунес, Хуммельс, Нету.
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