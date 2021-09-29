Боруссия Д — Спортинг 1:0 Видео гола и обзор матча

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В поединке второго тура группового этапа Лиги чемпионов дортмундская Боруссия одержала минимальную победу над лиссабонским Спортингом со счетом 1:0.

Победу команде Эдина Терзича принес единственный забитый мяч в исполнении Малена, для которого это был дебютный гол в составе "шмелей".

Вашему вниманию видео гола и обзор матча:

Боруссия Д — Спортинг 1:0

Гол: Мален, 37

Боруссия Д: Кобель, Менье, Хуммельс, Аканджи, Геррейру (Шульц, 75), Витцель, Азар (Вольф, 71), Дауд (Брандт, 8), Беллингем, Ройс, Мален (Рейньер, 75).

Спортинг: Адан, Порро (Табата, 84), Нету, Коатес, Феддаль, Матеус Рейс (Эшгайю, 84), Сарабия (Жоване Кабрал, 74), Пальинья (Даниэл Браганса, 84), Нунес, Паулинью, Тиагу Томаш (Нуну Сантуш, 58).

Предупреждения: Беллингем, Нунес, Хуммельс, Нету.