Спортинг в гостях разгромил Бешикташ

Португальская команда набрала первые три очка, что дает им чистое третье место в группе С.

Лиссабонский Спортинг в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов в гостях уверенно обыграл турецкий Бешикташ со счетом 4:1.

Счет в матче был открыт на 15 минуте поединка, когда результативным ударом отметился Коатес, но спустя девять минут цифры на табло вновь стали равными усилиями Ларина. Не успели порадоваться "орлы", как Коатес оформил дубль и снова вывел "львов" вперед.

В концовке первого тайма Домагой Вида сыграл рукой в своей штрафной и привез пенальти, который реализовал Сарабия. Турки могли отыграть мяч до перерыва, но красивый гол Алекса Тейшейры не был засчитан из-за офсайда. Окончательную точку в матче поставил Паулиньо за минуту до конца основного времени встречи.

Таким образом, Спортинг набрал первые три очка и поднялся на третье место в группе С, а у Бешикташа ноль баллов после первых трех матчей.

Бешикташ — Спортинг 1:4

Голы: Ларин, 24 — Коатес, 15, 27, Сарабия, 44 (с пенальти), Паулиньо, 89.

Бешикташ: Дестаноглу — Розье, Велинтон, Вида, Нсакала — Жозеф — Геззал, Алекс Тейшейра (Караман, 80), Пьянич, Ларин (Тере, 73) — Батшуайи.

Спортинг: Адан — Инасиу, Коатес, Феддаль (Нету, 90+1) — Порро, Матеуш (Браганча, 90+2), Палинья, Рейс (Эшгайю, 73) — Сарабия (Томаш, 84), Педру Гонсалвеш (Сантуш, 90+2), Паулиньо.

Предупреждения: Вида, Алекс Тейшейра, Геззал, Пьянич — Порро, Инасиу, Феддаль.