Аякс — Бешикташ 2:0 Видео голов и обзор матча

В поединке второго тура группового этапа Лиги чемпионов нидерландский Аякс на своем поле не испытал проблем с турецким Бешикташем (2:0).
Победу клубу из Амстердама принесли забитые мячи в исполнении Бергхюйса и Алле, которые отметились результативными ударами в первом тайме.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча:
Аякс - Бешикташ 2:0
Голы: Бергхюйс, 17, Алле, 42
Аякс: Пасвеер, Мазрауи, Мартинес, Тимбер, Блинд, Альварес, Гравенберх, Тадич, Бергхюйс (Классен, 72), Аллер, Антони (Нерес, 71).
Бешикташ: Дестаноглу, Розье, Нсакала, Саатчи, Мераш (Вардар, 73), Йылмаз (Тере, 46), Соуза, Учан (Озъякуп, 46), Боздоган, Караман, Батшуайи.
Предупреждение: Боздоган.