Аякс — Бешикташ 2:0 Видео голов и обзор матча

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В поединке второго тура группового этапа Лиги чемпионов нидерландский Аякс на своем поле не испытал проблем с турецким Бешикташем (2:0).

Победу клубу из Амстердама принесли забитые мячи в исполнении Бергхюйса и Алле, которые отметились результативными ударами в первом тайме.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча:

Аякс - Бешикташ 2:0

Голы: Бергхюйс, 17, Алле, 42

Аякс: Пасвеер, Мазрауи, Мартинес, Тимбер, Блинд, Альварес, Гравенберх, Тадич, Бергхюйс (Классен, 72), Аллер, Антони (Нерес, 71).

Бешикташ: Дестаноглу, Розье, Нсакала, Саатчи, Мераш (Вардар, 73), Йылмаз (Тере, 46), Соуза, Учан (Озъякуп, 46), Боздоган, Караман, Батшуайи.

Предупреждение: Боздоган.