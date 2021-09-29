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-
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-
19 октября
22:00
Атлетико
-
Ливерпуль
-
19 октября
22:00
Аякс
-
Боруссия Дортмунд
-
19 октября
22:00
Шахтер
-
Реал Мадрид
-
19 октября
22:00
Интер
-
Шериф
-
19 октября
22:00
Барселона
-
Динамо Киев
-
20 октября
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РБ Зальцбург
-
Вольфсбург
-
20 октября
19:45
Бенфика
-
Бавария
-
20 октября
22:00
Манчестер Юнайтед
-
Аталанта
-
20 октября
22:00
Янг Бойз
-
Вильярреал
-
20 октября
22:00
Лилль
-
Севилья
-
20 октября
22:00
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Аякс — Бешикташ 2:0 Видео голов и обзор матча

29 сентября 2021

Аякс - Бешикташ, Getty Images

Смотрите обзор противостояния на Football.ua.

В поединке второго тура группового этапа Лиги чемпионов нидерландский Аякс на своем поле не испытал проблем с турецким Бешикташем (2:0).

Победу клубу из Амстердама принесли забитые мячи в исполнении Бергхюйса и Алле, которые отметились результативными ударами в первом тайме.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча:

Аякс - Бешикташ 2:0
Голы: Бергхюйс, 17, Алле, 42

Аякс: Пасвеер, Мазрауи, Мартинес, Тимбер, Блинд, Альварес, Гравенберх, Тадич, Бергхюйс (Классен, 72), Аллер, Антони (Нерес, 71).
Бешикташ: Дестаноглу, Розье, Нсакала, Саатчи, Мераш (Вардар, 73), Йылмаз (Тере, 46), Соуза, Учан (Озъякуп, 46), Боздоган, Караман, Батшуайи.
Предупреждение: Боздоган.
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