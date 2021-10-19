Буяльский — о матче против Барселоны: Нам необходимо брать очки и проходить дальше

19 октября 2021

Виталий Буяльский, Getty Images

Футболист оценил предстоящую игру в еврокубках.

Полузащитник киевского Динамо Виталий Буяльский прокомментировал предстоящий матч в групповом этапе Лиги чемпионов против Барселоны.

"Думаю, команда готова на все сто процентов. Вчера у нас был день восстановления после перелета из Львова, была облегченная тренировка. Все возобновились и готовы к завтрашней встрече. Лично я также готов на все сто, а наши кондиции проверит завтрашний матч.

Какие воспоминания о прошлой встрече с Барсой? В плане игры воспоминания положительные, но в плане результата – хотелось бы лучше. В нашу пользу не назначили 11-метровый, который заработал Витя Цыганков, и не засчитали чистый, как я считаю, гол. Поэтому впечатления от игры остались не очень хорошие".

"Чем отличается эта Барселона от прошлогодней? Из того, что Мистер нам показывал, команда стала сильнее в плане командной игры.

Они все вместе обороняются и все вместе атакуют. Не так, как в прошлом году, когда некоторые футболисты оставались впереди и не возвращались.

Сейчас, думаю, нам будет гораздо труднее, ведь Барселона не в лучшем положении. Но и нам необходимо брать очки и проходить дальше", — сказал Буяльский.

Напомним, матч Барселона — Динамо состоится 20 октября на Камп Ноу и начнется в 19:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция игры.

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