С Агуэро и Альбой: Барселона огласила заявку на матч против Динамо Киев в Лиге чемпионов

19 октября 2021

Серхио Агуэро, ФК Барселона

В список на игру попали 22 игрока.

В рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов каталонская Барселона дома сыграет против киевского Динамо.

Главный тренер "сине-гранатовых" Рональд Куман определился с заявкой на матч. В нее вошли 22 футболиста.

Вратари: Тер Штеген, Нето, Пенья.

Защитники: Умтити, Дест, Пике, Ленгле, Альба, Роберто, Бальде, Мингеса.

Полузащитники: Гави, Бускетс, Пуч, Демир, Коутиньо, де Йонг, Нико.

Нападающие: Агуэро, де Йонг, Фати, Депай.

Матч Барселона — Динамо состоится 20 октября на Камп Ноу и начнется в 19:45 по киевскому времени.

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