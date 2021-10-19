лента новостей

16:58

С Агуэро и Альбой: Барселона огласила заявку на матч против Динамо Киев в Лиге чемпионов

16:38

Шахтер U-19 — Реал U-19 3:2 Видео голов и обзор матча

16:20

Вратарь Шерифа Атанасиадис пропустит матч с Интером — он стал лучшим игроком второго тура Лиги чемпионов

15:23

Де Брюйне: Люди ждут от нас победы в Лиге чемпионов

13:19

Де Лигт готов сыграть против Зенита

12:49

Срна: Шустер звал меня в Реал, когда был тренером

11:43

Срна: Де Дзерби находится на одном уровне с Гвардиолой по стилю и идеям

11:22

Тете: С Реалом играть не страшно, наоборот — очень интересно

10:57

Де Дзерби огласил заявку на матч с Реалом

10:12

Шахтер — Реал: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов