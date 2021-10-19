С Агуэро и Альбой: Барселона огласила заявку на матч против Динамо Киев в Лиге чемпионов

В рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов каталонская Барселона дома сыграет против киевского Динамо.
Главный тренер "сине-гранатовых" Рональд Куман определился с заявкой на матч. В нее вошли 22 футболиста.
Вратари: Тер Штеген, Нето, Пенья.
Защитники: Умтити, Дест, Пике, Ленгле, Альба, Роберто, Бальде, Мингеса.
Полузащитники: Гави, Бускетс, Пуч, Демир, Коутиньо, де Йонг, Нико.
Нападающие: Агуэро, де Йонг, Фати, Депай.
Матч Барселона — Динамо состоится 20 октября на Камп Ноу и начнется в 19:45 по киевскому времени.