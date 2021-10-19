Луческу: Не только Барселоне нужны очки, но и Динамо в них нуждается

Наставник "бело-синих" поделился своими мыслями накануне матча с Барселоной.

Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу прокомментировал предстоящий поединок третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против Барселоны.

"Это необычный сезон. Почти все топ-клубы после двух стартовых туров Лиги чемпионов нуждаются в победах. Не только Барселоне нужны очки, но и мы в них нуждаемся.

Происходящее в Барселоне – это нормально в условиях построения новой команды. Сохранить команду – всегда легче, чем строить заново. Поэтому Барселоне сейчас нужно время. У каталонцев много молодых перспективных игроков, но для прогресса им необходимы командные результаты. Понятно, что команда строится не только из молодых игроков, нужны и опытные исполнители. Думаю, что приход Агуэро, имеющего огромный опыт в международных матчах, даст новый импульс молодым игрокам и поможет им в развитии.

Я согласен с Куманом, что Барселоне будет сложно рассчитывать на что-то в этом сезоне Лиги чемпионов. Команды в этом турнире очень мощные и сильные. Он очень рискует, используя молодых игроков. Это было видно в матче с Баварией. Остается пожелать болельщикам Барселоны сохранять терпение по отношению к Куману и результатам команды.

Будущая роль лидера для Ансу Фати? Не все зависит от него. Ему сложно, потому что в таком великом клубе большое давление со стороны болельщиков, прессы. Он должен выдержать этот прессинг. Но это нелегко.

Замена Куману? Куман сейчас переживает сложный тренерский период, который может быть в футболе. Период, когда закончился цикл, на место опытных и мастеровитых игроков приходит молодежь. Нужны время и терпение для построения новой команды. На данный момент я не вижу другого тренера, который может справиться лучше, чем Куман", — приводит слова Луческу пресс-служба "бело-синих".

Напомним, что матч Барселона — Динамо состоится в среду, 20 октября, в 19:45 по киевскому времени. Следить за событиями этого поединка вы можете в текстовой онлайн-трансляции, которая будет доступна на Football.ua.