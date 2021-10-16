Барселона — Динамо Киев: где смотреть матч Лиги чемпионов

Любителей футбола ожидает поединок в рамках Лиги чемпионов.

Киевское Динамо сойдется в противостоянии против каталонской Барселоны в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Данный матч состоится в среду, 20 октября, на Камп Ноу.

В прямом эфире игру покажет сервис MEGOGO. Трансляция начнется в 19:45.

Кроме того, на Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка. Букмекеры считают фаворитом предстоящего противостояния подопечных Рональда Кумана.

Также стоит напомнить, что после завершения поединка Барселона — Динамо Киев на нашем сайте будет доступно видео лучших моментов противостояния.