Шахтер — Реал: Степаненко начнет матч в запасе, на острие — Фернандо

В рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов донецкий Шахтер на НСК Олимпийский сыграет против мадридского Реала.
Главные тренеры команд Роберто Де Дзерби и Карло Анчелотти определились с составами на данный поединок.
Шахтер: Трубин — Додо, Кривцов, Марлон, Исмаили - Майкон, Патрик, Тете, Педриньо, Соломон — Фернандо.
Запасные: Пятов, Витао, Конопля, Корниенко, Бондарь, Степаненко, Маркос, Марлос, Мудрик, Судаков, Дентиньо, Сикан.
Реал: Куртуа — Васкес, Милитао, Алаба, Менди — Каземиро, Кроос, Модрич — Родриго, Винисиус — Бензема.
Запасные: Лунин, Лопес, Вальехо, Начо, Асенсио, Марсело, Вальверде, Мариано, Камавинга, Бланко, Мигель
Матч Шахтер — Реал состоится 19 октября и начнется в 22:00. Следить за событиями поединка можно в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.