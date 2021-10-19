Шахтер — Реал: Степаненко начнет матч в запасе, на острие — Фернандо

19 октября 2021

Фото ФК Шахтер

Стали известны составы на поединок Лиги чемпионов.

В рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов донецкий Шахтер на НСК Олимпийский сыграет против мадридского Реала.

Главные тренеры команд Роберто Де Дзерби и Карло Анчелотти определились с составами на данный поединок.

Шахтер: Трубин — Додо, Кривцов, Марлон, Исмаили -  Майкон, Патрик, Тете, Педриньо, Соломон — Фернандо.

Запасные: Пятов, Витао, Конопля, Корниенко, Бондарь, Степаненко, Маркос, Марлос, Мудрик, Судаков, Дентиньо, Сикан.

Реал: Куртуа — Васкес, Милитао, Алаба, Менди — Каземиро, Кроос, Модрич — Родриго, Винисиус — Бензема.

Запасные: Лунин, Лопес, Вальехо, Начо, Асенсио, Марсело, Вальверде, Мариано, Камавинга, Бланко, Мигель

Матч Шахтер — Реал состоится 19 октября и начнется в 22:00. Следить за событиями поединка можно в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.

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