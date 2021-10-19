лента новостей

21:55

Палмеру потребовалась 141 секунда для дебютного гола в Лиге чемпионов

21:44

Спортинг в гостях разгромил Бешикташ

21:41

Манчестер Сити не заметил Брюгге

21:28

Агуэро: Почти вылетим из Лиги чемпионов, если не обыграем Динамо

21:24

Буяльский — о матче против Барселоны: Нам необходимо брать очки и проходить дальше

21:05

Луческу: Не только Барселоне нужны очки, но и Динамо в них нуждается

20:59

Шахтер — Реал: Степаненко начнет матч в запасе, на острие — Фернандо

20:59

Суарес остался в запасе на игру против Ливерпуля

20:48

Малиновский попал в заявку Аталанты на матч Лиги чемпионов с Манчестер Юнайтед

18:57

Зинченко остался в запасе в матче Манчестер Сити против Брюгге, Соболь — в старте