Шахтер — Реал: где смотреть матч Лиги чемпионов

Любителей футбола ожидает поединок в рамках Лиги чемпионов.

Донецкий Шахтер сойдется в противостоянии против мадридского Реала в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Данный матч состоится во вторник, 19 октября, на НСК Олимпийский.

В прямом эфире игру покажет сервис MEGOGO. Трансляция начнется в 22:00.

Кроме того, на Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка. Букмекеры считают фаворитом предстоящего противостояния подопечных Симоне Индзаги.

Также стоит напомнить, что после завершения поединка Шахтер — Реал на нашем сайте будет доступно видео лучших моментов противостояния.