Шахтер — Реал. Накануне

Football.ua представляет анонс матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между донецким Шахтером и мадридским Реалом.

Донецкому Шахтеру удалось год назад обыграть мадридский Реал дважды. Подопечные теперь уже Роберто Де Дзерби попытаются повторить прошлогодний успех и взять очки в предстоящих матчах с королевским клубом.

Шахтер – Реал

Вторник, 19 октября, 22:00. НСК Олимпийский, Киев. Срджан Йованович (Сербия) – главный арбитр встречи. Трансляция на видеоплатформе MEGOGO.

Донецкому Шахтеру в третьем туре группового раунда Лиги чемпионов предстоит встреча с очень непростым соперником – мадридским Реалом. Говорить, что задача обыграть Реал кажется невозможной не будем, поскольку Шахтер в прошлом году сам же доказал, что это не так. Но, даже держа в уме прошлогодние успехи, именно Реал будет фаворитом предстоящих встреч. Даже при том, что мадридцы сейчас не так грозно выглядят в чемпионате, да и в Лиге чемпионов произошла невероятная сенсация в матче с Шерифом, в Реале по-прежнему собраны футболисты топ-уровня с таким же топовым наставником. А поражение от Шерифа и прошлогодние проигрыши Шахтеру не позволят "бланкос" не настроиться на эту игру.

У Реала были определенные кадровые проблемы, но в аккурат к матчу против Шахтера восстановились Марсело и Менди, сможет помочь своей команде Камавинга. А вот Азар после игры за национальную сборную Бельгии восстановиться не успел, но не сказать, что это уж такая невосполнимая потеря для нынешнего Реала. Главная ударная сила мадридского клуба прямо сейчас – Карим Бензема. 33-летний француз выдает очень яркий отрезок в своей карьере и демонстрирует невероятно высокий уровень футбола. С этим игроком оборона Шахтера должна сыграть максимально внимательно.

Кстати, именно в обороне у Шахтера произошла неприятнейшая потеря, травму получил Николай Матвиенко. Об этом на предматчевой пресс-конференции рассказал Роберто Де Дзерби. Нет никаких сомнений, что будь Матвиенко здоров, то он несомненно вышел бы в старте. На левом фланге или в центре обороны – другой вопрос.

Еще один вопрос, на который не так просто дать ответ, выпустит ли с первых минут Де Дзерби Тараса Степаненко. С одной стороны, такой игрок разрушительного плана с таким опытом команде не помешал бы, с другой, футболист не совсем вписывается в ту игру, которую прививает команде итальянский наставник.

Также позиция нападающего была настоящей загадкой вплоть до матча с Зарей. Хотя прямого ответа представители СМИ не получили от наставника Шахтера, кто выйдет в атаке, но не сложно догадаться, что это будет Фернандо, который был лучшим игроком "оранжево-черных" в матче против луганчан. К слову, Де Дзерби отметил, что уже восстановился после травмы Дентиньо и будет в заявке на матч. Все мы прекрасно помним, как в прошлом сезоне этот бразилец выдал, пожалуй, свои лучшие матчи за Шахтер именно в играх против Реала.

Все самое интересное, что нужно знать о предстоящем матче в нашем видео рассказал Александр Пузик, также Саша поделился своими ожиданиями от предстоящей встречи:

Ориентировочные составы команд

Шахтер: Трубин – Додо, Марлон, Витао, Исмаили – Патрик, Майкон – Тете, Педриньо, Соломон – Фернандо

Реал: Куртуа – Начо, Милитао, Алаба, Марсело – Родриго, Вальверде, Каземиро, Модрич, Жуниор – Бензема

Форма команд за последние 10 матчей

Положение команд в клубном рейтинге УЕФА

Шахтер – 17 место

Реал – 7 место

История противостояний

Комментарии перед матчем

Главный тренер Шахтера Роберто Де Дзерби:

"Волнение? Конечно, когда есть матчи как против Реала – как же не волноваться? Только неумный человек мог бы не волноваться. Надеюсь, я достаточно умный человек. Считаю, что для нас самое главное – посмотреть на наш прогресс, как мы улучшили наш уровень. Поэтому считаю, это для нас самое главное, чем просто результат.

Надо всегда понимать, с какой стороны смотрим на эту ситуацию. Есть два варианта: или играть просто в обороне, или просто играть с владением мяча, что тоже фаза обороны. Поэтому посмотрим, как завтра будет".

Главный тренер Реала Карло Анчелотти:

"Игроки, которые вернулись из сборных, в хорошей форме. За исключением Азара, у которого появились проблемы. Но это время было проведено с пользой – возвращаются Марсело и Менди. Мы видели хорошие моменты в команде, работали над ошибками прошлых матчей. Считаем себя готовыми к тяжелому матчу со сложной командой, но мы уверены в своих силах.

У нас впереди очень важные матчи против Шахтера, и против Барселоны в чемпионате. Мы хорошо играли перед первой паузой на матчи сборных, после второй выглядели хуже. Но мы должны возвращаться на высокий уровень, который был раньше".

Защитник Шахтера Исмаили:

"Сильнее ли нынешняя версия Реала, чем прошлогодняя? Реал каждый год является очень сильной командой. В любом случае, когда команды попадают на Реал в таком турнире, как Лига чемпионов, то зачастую испытывают проблемы".

"Игроки Реала очень сильны не только индивидуально, но и коллективно. Мне непросто анализировать и сравнивать, ведь тогда и сейчас Реалом руководили разные специалисты с разными взглядами. Выбирать, кто из них лучше, — очень трудно. Сейчас мы должны быть полностью готовы к завтрашнему матчу против Реала Карло Анчелотти. У нас есть качественные игроки, и мы обязаны показать футбол высочайшего уровня, чтобы одержать победу и продолжить наш путь в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов".

Полузащитник Реала Лука Модрич:

"Матч с Шахтером очень важный. Мы уступили в последних встречах и у нас нет возможности снова проигрывать. Нужно выйти на поле как Реал и выиграть. Знаю, что мы можем победить. Последние три матча были сложные, но после международной паузы у нас есть вера. Нужно выйти на поле и победить.

Реванш против "горняков"? Нужно выиграть. Шахтер – сильный клуб. Он показал это в прошлом году и до сих пор таковым остается. Но нам нужно показать свою лучшую игру и победить.

Как изменился Шахтер с прошлого года? Конечно, мы следили за Шахтером. В этом клубе работает Срна, мой бывший капитан. Поменялся тренер, стиль игры. Сейчас команда больше хочет играть с мячом. Считаю, они в этом году сильнее, чем в прошлом".

прогноз 2:2

Сергей Горбаченко, Football.ua