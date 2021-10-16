Следите за ключевыми событиями поединка вместе с Football.ua.

В поединке третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА донецкий Шахтер ожидает домашняя встреча против мадридского Реала.

Удастся ли "горнякам" наконец-то одержать победу в текущем розыгрыше основного раунда Лиги чемпионов? Об этом станет известно по итогам самого матча.

Следить за ключевыми событиями поединка Шахтер — Реал вы сможете в текстовой онлайн-трансляции, которая будет доступна 19 октября в 22:00 по киевскому времени.

Шахтер — Реал: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Напомним, что букмекеры считают фаворитом предстоящего противостояния подопечных Карло Анчелотти.