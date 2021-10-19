Куман: Нельзя требовать от Барселоны победы в Лиге чемпионов

Специалист в преддверии матч против Динамо Киев пообщался с прессой.

В рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов каталонская Барселона на Камп Ноу будет противостоять киевскому Динамо.

Главный тренер "сине-гранатовых" Рональд Куман в преддверии поединка прокомментировал его.

"В прошлом сезоне Лиги чемпионов мы одержали две победы над Динамо. Но на данный момент Динамо выступает лучше, чем в минувшем сезоне. Мы знаем, чего ожидать от соперника. На кону наше будущее в Лиге Чемпионов.

Требовать от Барселоны сейчас выхода в четвертьфинал, полуфинал или финал — ненормально. Надо просто побеждать. Меня волнует только ближайший матч, и все. Мы можем конкурировать. Но нельзя требовать от Барселоны победы в Лиге чемпионов, учитывая нашу ситуацию и уровень других клубов", — сказал Куман.

Напомним, матч Барселона — Динамо состоится 20 октября на Камп Ноу и начнется в 19:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция игры.