Динамо огласило заявку на матч Лиги чемпионов против Барселоны

В Барселоне Мирча Луческу будет рассчитывать на 24 футболистов.

Киевское Динамо отправилось в Испанию на матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против Барселоны, который пройдет в среду, 20 октября.

В Барселону тренерский штаб "бело-синих" во главе с Мирчей Луческу взял 24 футболистов, в том числе нападающего Эрика Рамиреса, который переболел коронавирусом. Также в заявке нашлось место для Владислава Супряги, который был заменен из-за плохой игры в матче УПЛ против Львова (4:1).

Вратари: Бойко, Бущан.

Защитники: Сирота, Шабанов, Кендзера, Тымчик, Миколенко, Забарный.

Полузащитники: Буяльский, Гармаш, Вербич, Антюх, де Пена, Шепелев, Андриевский, Леднев, Сидорчук, Шапаренко, Цыганков, Караваев, Витиньо.

Нападающие: Шкурин, Супряга, Рамирес.

Также отмечается, что вместе с основной командой в Испанию отправилось Динамо U-19, которое в тот же день сыграет матч Юношеской Лиги УЕФА. Вылет запланирован на 16:20 и время в полете составит около четырех часов.

Напомним, матч Барселона — Динамо состоится в среду, 20 октября в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.