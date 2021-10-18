Аякс
2
Бешикташ
0
28 сентября
19:45
Шахтер
0
Интер
0
28 сентября
19:45
ПСЖ
2
Манчестер Сити
0
28 сентября
22:00
РБ Лейпциг
1
Брюгге
2
28 сентября
22:00
Порту
1
Ливерпуль
5
28 сентября
22:00
Милан
1
Атлетико
2
28 сентября
22:00
Боруссия Дортмунд
1
Спортинг Лиссабон
0
28 сентября
22:00
Реал Мадрид
1
Шериф
2
28 сентября
22:00
Аталанта
1
Янг Бойз
0
29 сентября
19:45
Зенит
4
Мальме
0
29 сентября
19:45
Бенфика
3
Барселона
0
29 сентября
22:00
Бавария
5
Динамо Киев
0
29 сентября
22:00
Манчестер Юнайтед
2
Вильярреал
1
29 сентября
22:00
Вольфсбург
1
Севилья
1
29 сентября
22:00
РБ Зальцбург
2
Лилль
1
29 сентября
22:00
Ювентус
1
Челси
0
29 сентября
22:00
Брюгге
-
Манчестер Сити
-
19 октября
19:45
Бешикташ
-
Спортинг Лиссабон
-
19 октября
19:45
ПСЖ
-
РБ Лейпциг
-
19 октября
22:00
Порту
-
Милан
-
19 октября
22:00
Атлетико
-
Ливерпуль
-
19 октября
22:00
Аякс
-
Боруссия Дортмунд
-
19 октября
22:00
Шахтер
-
Реал Мадрид
-
19 октября
22:00
Интер
-
Шериф
-
19 октября
22:00
Барселона
-
Динамо Киев
-
20 октября
19:45
РБ Зальцбург
-
Вольфсбург
-
20 октября
19:45
Бенфика
-
Бавария
-
20 октября
22:00
Манчестер Юнайтед
-
Аталанта
-
20 октября
22:00
Янг Бойз
-
Вильярреал
-
20 октября
22:00
Лилль
-
Севилья
-
20 октября
22:00
Зенит
-
Ювентус
-
20 октября
22:00
Челси
-
Мальме
-
20 октября
22:00

Динамо огласило заявку на матч Лиги чемпионов против Барселоны

18 октября 2021

ФК Динамо Киев

В Барселоне Мирча Луческу будет рассчитывать на 24 футболистов.

Киевское Динамо отправилось в Испанию на матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против Барселоны, который пройдет в среду, 20 октября.

В Барселону тренерский штаб "бело-синих" во главе с Мирчей Луческу взял 24 футболистов, в том числе нападающего Эрика Рамиреса, который переболел коронавирусом. Также в заявке нашлось место для Владислава Супряги, который был заменен из-за плохой игры в матче УПЛ против Львова (4:1).

Вратари: Бойко, Бущан.

Защитники: Сирота, Шабанов, Кендзера, Тымчик, Миколенко, Забарный.

Полузащитники: Буяльский, Гармаш, Вербич, Антюх, де Пена, Шепелев, Андриевский, Леднев, Сидорчук, Шапаренко, Цыганков, Караваев, Витиньо.

Нападающие: Шкурин, Супряга, Рамирес.

Также отмечается, что вместе с основной командой в Испанию отправилось Динамо U-19, которое в тот же день сыграет матч Юношеской Лиги УЕФА. Вылет запланирован на 16:20 и время в полете составит около четырех часов.

Напомним, матч Барселона — Динамо состоится в среду, 20 октября в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.

Источник: ФК Динамо (Киев)

Команды
Сюжет
статьи по теме:
Барселона - Валенсия, getty images 18 октября 2021 Барселона — Валенсия 3:1 Видео голов и обзор матча
хосеп бартомеу, getty images 18 октября 2021 Барселона может подать в суд на Бартомеу
Getty Images 18 октября 2021 Барселона перед Динамо: тактические нюансы игры команды Кумана
клеман тюрпен, getty images 18 октября 2021 Барселону и Динамо рассудит Тюрпен
Андрей Ярмоленко, Getty Images 18 октября 2021 Суркис: С удовольствием дам Ярмоленко закончить карьеру в Динамо
 
 Rambler's Top100