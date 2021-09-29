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-
РБ Лейпциг
-
19 октября
22:00
Порту
-
Милан
-
19 октября
22:00
Атлетико
-
Ливерпуль
-
19 октября
22:00
Аякс
-
Боруссия Дортмунд
-
19 октября
22:00
Шахтер
-
Реал Мадрид
-
19 октября
22:00
Интер
-
Шериф
-
19 октября
22:00
Барселона
-
Динамо Киев
-
20 октября
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РБ Зальцбург
-
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-
20 октября
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Бенфика
-
Бавария
-
20 октября
22:00
Манчестер Юнайтед
-
Аталанта
-
20 октября
22:00
Янг Бойз
-
Вильярреал
-
20 октября
22:00
Лилль
-
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-
20 октября
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Кин — единственный нападающий в заявке Ювентуса на матч Лиги чемпионов против Челси

29 сентября 2021

Мойзе Кин, Getty Images

В заявке "старой синьоры" находятся 19 исполнителей.

Ювентус в своем официальном твиттере объявил список футболистов на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов против лондонского Челси.

В заявке команды Массимилиано Аллегри оказался всего лишь один нападающий — Мойзе Кин.

Альваро Мората и Пауло Дибала пропускают матч с "синими" из-за травм, а вместе с ними в лазарете "старой синьоры" находятся Аарон Рэмси и Артур.

Также отметим, что в заявку вернулся хавбек Адриен Рабио, который пропустил минувшую игру с Сампдорией из-за повреждения.

Напомним, матч Ювентус – Челси состоится сегодня, 29 сентября, в 22:00 по киевскому времени.

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Источник: ФК Ювентус

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