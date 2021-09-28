Аллегри — о матче против Челси: Не знаю, какую схему выбрать. Игра — хорошая проверка

Наставник оценил предстоящее противостояние.

Главный тренер туринского Ювентуса Массимилиано Аллегри прокомментировал предстоящую игру против лондонского Челси в Лиге чемпионов.

"Нас ждет хороший матч против очень крепкого соперника. Челси хорошо подготовлен в плане физики и техники, поэтому нам надо будет играть технично. Для нас это будет хорошая проверка.

Пока не заню какую схему выбрать, посмотрим, на чем я остановлюсь в итоге. Я могу внести изменения. Пока не решено, сыграют ли Кин, Бернардески или Кулусевски.

У меня есть амбиции выиграть Лигу чемпионов. Это желание, страсть и эмоции. Я не знаю, добьемся ли мы этого, но цель есть, и мы должны идти и добиваться ее", — сказал Аллегри.

Матч Ювентус — Челси состоится 29 сентября и начнется в 22:00 по киевскому времени.

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