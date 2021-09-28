Канте заразился коронавирусом и не сыграет с Ювентусом

Лидер центра поля Челси не поможет своей команде в матче Лиги чемпионов.

Челси сразится с Ювентусом в рамках выездного матча 2-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.

Как сообщил на предматчевой пресс-конференции главный тренер "синих" Томас Тухель, в этой игре Челси не поможет полузащитник Нголо Конте.

Француз сдал положительный тест на коронавирус и точно будет не доступен в игре против Ювентуса, а также матча АПЛ против Саутгемптона.

Поединок Ювентус — Челси состоится в среду, 29 сентября, в 22:00 по киевскому времени. Следить за событиями этого поединка вы можете в текстовой онлайн-трансляции, которая будет доступна на Football.ua.