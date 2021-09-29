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-
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-
19 октября
22:00
Атлетико
-
Ливерпуль
-
19 октября
22:00
Аякс
-
Боруссия Дортмунд
-
19 октября
22:00
Шахтер
-
Реал Мадрид
-
19 октября
22:00
Интер
-
Шериф
-
19 октября
22:00
Барселона
-
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-
20 октября
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-
Вольфсбург
-
20 октября
19:45
Бенфика
-
Бавария
-
20 октября
22:00
Манчестер Юнайтед
-
Аталанта
-
20 октября
22:00
Янг Бойз
-
Вильярреал
-
20 октября
22:00
Лилль
-
Севилья
-
20 октября
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ПСЖ — Манчестер Сити 2:0 Видео голов и обзор матча

29 сентября 2021

ПСЖ - Манчестер Сити, Getty Images

Смотрите обзор противостояния на Football.ua.

В поединке второго тура группового этапа Лиги чемпионов ПСЖ на своем поле уверенно обыграл Манчестер Сити со счетом 2:0.

За команду Маурисио Почеттино результативными ударами отметились Гуйе, который открыл счет в матче на восьмой минуте, а также бывший подопечные Хосепа Гвардиолы — наставника Манчестер Сити — Лионель Мессии в середине второго тайма.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча:

ПСЖ — Манчестер Сити 2:0
Голы: Гуйе, 8, Месси, 74.

ПСЖ: Доннарумма — Хакими, Маркиньос, Кимпембе, Нуну Мендеш — Эррера, Верратти (Вейналдум, 78), Гуйе (Данилу, 90) — Месси, Мбаппе, Неймар.

Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Диаш, Ляпорт, Канселу — Силва, Родри, де Брюйне — Марез, Грилиш (Фоден, 68), Стерлинг (Габриэль Жезус, 78).

Предупреждения: Верратти — Канселу, де Брюйне.

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