ПСЖ — Манчестер Сити 2:0 Видео голов и обзор матча

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В поединке второго тура группового этапа Лиги чемпионов ПСЖ на своем поле уверенно обыграл Манчестер Сити со счетом 2:0.

За команду Маурисио Почеттино результативными ударами отметились Гуйе, который открыл счет в матче на восьмой минуте, а также бывший подопечные Хосепа Гвардиолы — наставника Манчестер Сити — Лионель Мессии в середине второго тайма.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча:

ПСЖ — Манчестер Сити 2:0

Голы: Гуйе, 8, Месси, 74.

ПСЖ: Доннарумма — Хакими, Маркиньос, Кимпембе, Нуну Мендеш — Эррера, Верратти (Вейналдум, 78), Гуйе (Данилу, 90) — Месси, Мбаппе, Неймар.



Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Диаш, Ляпорт, Канселу — Силва, Родри, де Брюйне — Марез, Грилиш (Фоден, 68), Стерлинг (Габриэль Жезус, 78).



Предупреждения: Верратти — Канселу, де Брюйне.