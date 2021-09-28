Дебютный гол Месси помог ПСЖ обыграть Манчестер Сити

Подопечные Маурисио Почеттино взяли реванш за поражение в полуфинале прошлого розыгрыша Лиги чемпионов.

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ПСЖ — Манчестер Сити 2:0

Голы: Гуйе, 8, Месси, 74.



ПСЖ: Доннарумма — Хакими, Маркиньос, Кимпембе, Нуну Мендеш — Эррера, Верратти (Вейналдум, 78), Гуйе (Данилу, 90) — Месси, Мбаппе, Неймар.



Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Диаш, Ляпорт, Канселу — Силва, Родри, де Брюйне — Марез, Грилиш (Фоден, 68), Стерлинг (Габриэль Жезус, 78).



Предупреждения: Верратти — Канселу, де Брюйне.